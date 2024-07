Torna Max Allegri, ultim’ora: l’ex Juve sulla panchina di una grande

Possibile ritorno immediato per Massimiliano Allegri dopo la seconda esperienza sulla panchina della Juventus. Ci pensa una big

Massimiliano Allegri sembra ormai destinato ad un anno di stop dopo la brusca separazione con la Juventus. Per il tecnico toscano non sono arrivate chiamate né dalla Serie A né in Europa, l’unica possibilità concreta è stata l’Arabia Saudita. Come dodici mesi fa, quando sedeva ancora sulla panchina bianconera, l’allenatore ha però declinato le ricche proposte arabe.

Allegri spera ancora in una panchina di grande livello in Italia o in Europa, anche quella di una Nazionale. L’occasione per il tecnico potrebbe arrivare proprio dopo Euro 2024 e l’ennesima delusione della big. La maledizione dell’Inghilterra continua: la Nazionale dei Tre Leoni, a secco da 58 anni e dal Mondiale 1966, si è dovuta arrendere ancora una volta in finale.

Dopo l’Italia, la Spagna: l’Europeo è di nuovo sfuggito a Southgate che ha terminato così la sua esperienza da Commissario Tecnico dell’Inghilterra. Il CT, già criticato duramente nel cammino di Euro 2024, ha pagato la seconda finale persa nel giro di tre anni. La sua Inghilterra non ha mai convinto per il gioco espresso durante il torneo e ha sempre faticato. Contro la Slovacchia è stato Bellingham all’ultimo respiro a salvare Southgate dall’eliminazione agli ottavi di finale, contro la Svizzera sono serviti i calci di rigore. Anche nella semifinale con l’Olanda è arrivato un gol allo scadere, quello di Watkins. Tutto questo nella parte di tabellone nettamente più debole e con tutte le rivali dall’altra parte dopo la fase a gironi.

Allegri, pazza idea Inghilterra: può prendere il posto di Southgate dopo Euro 2024

La Federazione inglese, dopo il ribaltone ufficiale, potrebbe così pensare al profilo di Massimiliano Allegri. L’ex Milan e Juventus può fare al caso della Nazionale dei Tre Leoni per le sue capacità di gestione dei grandi campioni, come ha dimostrato nella sua prima esperienza sulla panchina dei bianconeri ma anche al Milan.

Allegri vanta inoltre grande esperienza anche a livello internazionale, con le due finali di Champions League raggiunte alla guida della Juve. Dopo l’esonero di Southgate, non è dunque da escludere la sua possibile candidatura come nuovo Commissario Tecnico dell’Inghilterra. Un ruolo già ricoperto in passato da un altro grande allenatore italiano, Fabio Capello. La panchina inglese potrebbe tornare a tinte Azzurre.