Milan, ancora una beffa dall’Inter: salta il colpo, va ai nerazzurri

Inter e Milan tornano ad incrociarsi sul calciomercato. Dai rossoneri ai nerazzurri, possibile colpo di scena in vista della prossima stagione

Dopo una prima fase di attesa, con l’inizio della nuova era Fonseca, sta per entrare nel vivo anche il calciomercato del Milan in vista della nuova stagione. Il club rossonero attende il capitano della Spagna neo campione d’Europa, Alvaro Morata. Sarà l’ex Juventus il primo grande colpo estivo del Milan di Fonseca e Ibrahimovic, chiamato a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud.

L’attaccante spagnolo in arrivo dall’Atletico Madrid è atteso a Milano per le visite mediche e la successiva firma che lo legherà ai rossoneri. Il Milan pagherà la clausola rescissoria ai Colchoneros da circa 15 milioni di euro. Ma non solo Morata. Fonseca attende anche il difensore ed un centrocampista: Pavlovic è sempre più vicino e la dirigenza vuole stringere i tempi anche per Fofana del Monaco. È il Nazionale francese il prescelto per rinforzare il centrocampo rossonero. Entrambi hanno già detto sì al trasferimento.

Sono questi i tre nomi più caldi in casa rossonera, ma negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza anche di Emerson Royal. Il laterale del Tottenham, già seguito dal Milan nelle scorse sessioni di mercato, può lasciare gli ‘Spurs’ ed è tornato d’attualità anche per i rossoneri. L’ex Barcellona è in scadenza di contratto a giugno 2026 ed è valutato dal club londinese oltre 20 milioni di euro. Una richiesta iniziale che, almeno per il momento, frena la dirigenza del Milan. Occhio però anche all’Inter.

Calciomercato Inter, sfida al Milan: occhi su Emerson Royal se salta il rinnovo di Dumfries

Il club rossonero non ha ancora affondato il colpo per Emerson Royal ed in questo contesto potrebbe presto inserirsi l’Inter di Marotta. In caso di fumata nera e mancato rinnovo con Dumfries, infatti, la società nerazzurra potrebbe virare proprio sul laterale del Tottenham. Il Milan è già avvisato.

Il classe 1999, soprattutto verso la fine del calciomercato estivo, potrebbe diventare un’occasione anche per le big italiane. Molto dipenderà dalla posizione degli ‘Spurs’ sul futuro del calciatore e da eventuali aperture al prestito con diritto di riscatto o altre formule vantaggiose per i club interessati. Occhi puntati, dunque, anche sull’Inter: se salta il rinnovo di Dumfries, Marotta è in agguato.