Milan gelato: l’affare è saltato, tifosi rossoneri increduli

Salta un altro affare per il Milan e i tifosi rossoneri sono increduli: la trattativa era di grande importanza e può cambiare il mercato

Il Milan sta vivendo un calciomercato molto complicato in entrata. L’addio di Stefano Pioli e l’ingaggio di Paulo Fonseca ha messo i tifosi di malumore, visto che si aspettavano un profilo più importante e che avrebbe dato garanzie di vittoria come Antonio Conte. Anche il fatto che Joshua Zirkzee sia definitivamente sfumato ha alimentato la tristezza e la rabbia dei tifosi rossoneri.

Il patron Cardinale e l’ad Furlani vogliono un Milan sostenibile che non faccia follie sul mercato: dunque, hanno ritenuto eccessivo pagare 40 milioni di clausola Zirkzee e 15 milioni di commissioni al suo agente e si sono fiondati su Alvaro Morata.

Ma se sono arrivate delle ‘delusioni’, bisogna anche dire che stando agli ultimi rumors, il Milan ha chiuso il rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese dovrebbe rinnovare alle stesse cifre percepite da Rafael Leao e diventare definitivamente una colonna portante della squadra per il presente e per il futuro.

E c’è un’altra trattativa per il rinnovo di un big che, tuttavia, potrebbe non andare a buon fine e cambiare definitivamente il mercato condotto da Furlani, Moncada e Ibra.

Milan, pericolo addio per Calabria

Si parla molto dell’addio di Davide Calabria, terzino destro e capitano del Milan. E’ uno di quei giocatori che ha dedicato la sua carriera fin da giovanissimo ai colori rossoneri, a volte anche ricevendo tantissime critiche. Però è sempre stato presente nei momenti belli e in quelli brutti.

Calabria ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e non ha ancora trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo. C’è ancora tanta differenza tra domanda e offerta per arrivare al prolungamento del contratto. Le parti hanno deciso di rivedersi alla fine del mercato. Sia il giocatore, sia il club, hanno intenzione di andare avanti insieme. Ma non è scontato arrivare a un accordo.

La sensazione è che il Milan voglia tenere Calabria e che lui voglia restare anche venendosi incontro. Però il contratto in scadenza 2025 implica delle valutazioni serie, per il club rossonero sarebbe un duro colpo perdere il terzino a parametro zero.

L’ingaggio attuale di Calabria dovrebbe aggirarsi sui 2,2 milioni di euro netti a stagione, molto meno rispetto agli altri big della rosa. Bisogna capire bene se il Milan lo considera allo stesso livello, per esempio, dei vari Chukwueze, Pulisic e Loftus-Cheek, che guadagnano circa 4 milioni l’anno ciascuno.