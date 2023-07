Calciomercato, Umtiti è il colpo per la Champions: contatti avviati

Dopo la risoluzione col Barcellona Samuel Umtiti è sicuramente uno dei giocatori più ricercati di questo calciomercato. Fra un’indiscrezione ed un’altra, però, il difensore francese sembrerebbe essere il colpo per la Champions per una big d’Europa.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club avrebbe allacciato i contatti col giocatore ed il suo entourage per valutare la fattibilità dell’operazione. Al momento Umtiti avrebbe aperto al trasferimento, anche perché la possibilità di rimanere ad alti livelli e rigiocare la Champions League intriga e non poco il francese che, fra le altre cose, punta anche tramite questo a riconquistare la Nazionale francese.

Le parti nei prossimi giorni si incontreranno per provare a definire il prima possibile l’operazione, ma l’impressione è che in qualche modo il futuro di Samuel Umtiti sia stato definito in vista della prossima stagione.

Samuel Umtiti è il colpo per la Champions League: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Samuel Umtiti in questo calciomercato, visto che dalla risoluzione col Barcellona il centrale ex Lecce è stato accostato e seguito da tantissimi club, pronti a cogliere una quest’opportunità quest’estate per rinforzare la propria difesa.

In Salento Umtiti nella scorsa stagione è rinato, e non a caso in queste primissime settimane di sessione si è anche ipotizzato un possibile -e romantico- ritorno in giallorosso del nazionale francese, ma la realtà dei fatti è che il classe ’93 ha ambizioni più grandi della metà/bassa classifica di Serie A, anche perché ha dimostrato di tenerne ancora, e questo lo vuole dimostrare anche nella prossima stagione trovando quella continuità che in maglia Barcellona, nonostante un inizio importante, è mancata. Sono stati fatti tanti nomi di squadre in questi giorni per Umtiti, fra la stessa Serie A girovagando un pò per tutta l’Europa, ma nelle ultime ore ha particolarmente preso quota un’ipotesi in particolare.

Stando infatti a quanto riportato da todomercadoweb.es, il futuro di Samuel Umtiti potrebbe essere in Grecia, all’Olympiakos. Il club di Atene è infatti intenzionato ad anticipare la concorrenza per il centrale francese con l’obiettivo di rinforzare la squadra con l’obiettivo di riconquistare la qualificazione in Champions League.

L’Olympiakos su Umtiti: anche l’Inter ci pensa

Samuel Umtiti è diventato un’opportunità da non lasciarsi sfuggire in questo calciomercato, anche perché ci sono pochi giocatori in giro, liberi, con le sue qualità e la sua esperienza. Questo lo ha notato l’Olympiakos che, a quanto pare, sarebbe disposto a sedersi al tavolo col giocatore anche settimana prossima per provare a raggiungere un accordo.

Nella penombra del club greco campeggia forte la presenza dell’Inter, che nonostante non abbia mai confermato il suo interesse per Umtiti è sempre lì pronto a compiere un passo. Dopo essersi visto sfumare Azpilicueta, infatti, complice anche l’addio di Skriniar, il club meneghino ha da che operare proprio nel reparto difensivo e, vista la scarsa disponibilità economica a disposizione, i nerazzurri potrebbero alla fine provare ad inserirsi -a sorpresa- nella corsa a Samuel Umtiti.

Fra l’Inter e l’Olympiakos spunta una meta romantica per Umtiti

Fra l’ipotesi Inter e quella più concreta dell’Olympiakos, ne è spuntata una particolarmente romantica per il futuro di Samuel Umtiti. Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore francese potrebbe tornare a vestire la maglia del suo amato Lione in questo calciomercato, anch’esso alla ricerca di un nuovo difensore. Insomma, il dado è tratto, ora la scelta passa nelle mani del giocatore che, tutto sommato, ha diverse opzioni fra le quali scegliere.