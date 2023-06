Le richieste di Allegri: 3 giocatori o me ne vado

Nel summit di mercato Allegri è stato molto chiaro con la società: il tecnico livornese vuole tre rinforzi di spessore.

Per qualche giorno le sirene arabe hanno fatto seriamente pensare ad un Allegri tentato da una nuova avventura e soprattutto dalla vagonata di soldi offerta dagli sceicchi. D’altronde la proposta è di quelle che capitano una volta nella vita.

Secondo quanto riportato dalle varie fonti, infatti, ad Allegri sarebbe stato proposto un triennale da 20 milioni di euro a stagione. Eppure, almeno stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che il tecnico livornese non abbia alcuna intenzione di fare le valigie e trasferirsi in Arabia Saudita.

Allegri, come noto, ha ancora due anni di contratto alla Juventus a 7 milioni di euro a stagione. La società bianconera, per voce del CEO Maurizio Scanavino, ha già fatto sapere di essere soddisfatta del lavoro svolto dall’allenatore toscano in questo anno così complicato e di non avere alcun dubbio sulla sua permanenza.

Allegri, dal canto suo, ha più volte ribadito di sentirsi l’allenatore della Juventus e di non avere nient’altro in mente. Ciò vuol dire che salvo incredibili ribaltoni dell’ultim’ora ‘Acciughina’ resterà al timone, a meno che le sue richieste di mercato vengano snobbate dal club.

Nel summit di mercato che dovrebbe essersi tenuto ieri tra il tecnico e la società, Allegri avrebbe fatto delle richieste molto chiare per rinforzare una rosa che ha palesato diverse carenze nella stagione appena conclusa (molto tormentata anche per le vicende extra campo).

Allegri vuole tre colpi per restare: cosa farà la Juve?

Allegri sa bene che il reparto dove la Juve ha maggiormente bisogno di rinforzi è il centrocampo, dove quest’anno è emersa la mancanza di qualità e fisicità. Per questo il tecnico livornese ha chiesto anzitutto di trovare un accordo con Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto, dato che il giocatore francese ha disputato un’ottima stagione e sembra ormai giunto ad una piena maturità.

Inoltre, Allegri ha anche indicato il nome di due centrocampisti che possano alzare molto il livello dei bianconeri. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino della Signora, e Nicolò Zaniolo, anch’egli seguito da tempo dalla Juve. Per il primo la richiesta della Lazio dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni, mentre il secondo ha una clausola da 35 milioni di euro da cui si può partire per trattare con il Galatasaray.

Non è tutto, perché Allegri vuole anche Kalidou Koulibaly. L’ex napoletano ha vissuto una stagione molto complicata al Chelsea e gradirebbe rientrare in Italia. Potrebbe arrivare in prestito oppure come pedina di scambio per consentire ai Blues di arrivare a Dusan Vlahovic. Allegri spera che le sue richieste verranno soddisfatte, anche perché in caso negativo Acciughina potrebbe ancora prendere in considerazione le ricchissime offerte arabe.