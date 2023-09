UFFICIALE, hanno comprato il club: affare da 700MLN

Dopo settimane di rumors e trattative, tutt’altro che semplici, la proprietà è riuscita finalmente ad acquisire il club per una cifra esorbitante, ma che fa comprendere come ci sia una seria intenzione di ambire in alto alla guida di questa gloriosa squadra.

I tifosi non aspettavano altro che una svolta di questo genere per tornare a sperare in grande, visto e considerato che negli ultimi anni i risultati del club sono stati a dir poco deludenti. Con questa nuova proprietà, però, come detto, la storia cambia, e da qui a qualche anno si potrebbero scrivere nuove pagine di storia importanti della squadra.

Se poi si dovesse seguire il filone attuato anche per altri club di questo fondo, la ambizioni potrebbero alla fine essere ancora più alte. Nel frattempo è importante iniziare a fare piccoli ma importanti passi, il primo dei quali è stato fatto: il club è stato ufficialmente acquistato da questa nuova, ricca, società.

Hanno comprato il club: altro investimento nel mondo del calcio

Dopo mesi complicati, soprattutto a livello sportivo, è arrivata una notizia che potrebbe finalmente cambiare l’umore della piazza, particolarmente delusa per l’ennesimo inizio di stagione negativo della loro squadra del cuore.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore è stato pubblicato un comunicato che annuncia l’acquisizione del club da parte di uno dei gruppi finanziari più ricchi del mondo: 777 Partners. Già proprietari del Genoa, in Serie A, il fondo americano ha intenzione di monopolizzare, in qualche modo, il mondo del calcio, visto che in questi anni hanno investito tanto in questo sport acquistando diversi club, e quello ufficializzato oggi è solo l’ultimo di una lunga lista che presto potrebbe essere aggiornata.

Stando dunque a quanto confermato dalla società stessa, questa mattina è divenuta ufficiale l’acquisizione del pacchetto di maggioranza dell’Everton da parte del 777 Partners.

777 Partners investe anche in Premier: preso l’Everton, affare da circa 700MLN

777 Partners ha intenzione di fare la voce grossa nel mondo del calcio. Dopo la Serie A, il fondo americano ha investito anche in Premier League andando ad acquistare il pacchetto di maggioranza dell’Everton per un 94,7% circa.

Al momento le cifre dell’accordo fra 777 Partners e Farhad Moshiri, oramai ex proprietario del club, non sono ancora uscite fuori, ma ricollegandoci a quanto già detto negli scorsi giorni l’accordo fra le parti potrebbe essere stato raggiunto che per una cifre che dovrebbe aggirarsi attorno alle 700 milioni di sterline.

Everton, Genoa e…: si allarga la galassia di 777 Partners

Con l’acquisizione dell’Everton si allarga la galassia di 777 Partners. Il fondo americano ha praticamente investito in quasi tutti i top cinque campionati europei, considerato il Genoa in Serie A e l’Hertha Berlino in Bundesliga, anche se ora la squadra capitolina è in Bundesliga 2. Non solo Italia e Germania. 777 Partners ha piantato la propria bandiera anche in Spagna, con l’acquisizione di un 5% del Siviglia, in Brasile, col Vasco da Gama, in Australia, col Melbourne Victory, in Belgio ed in Francia, rispettivamente con Standard Liegi e Red Star Paris. Insomma, l’impressione è che così facendo il fondo americano voglia creare concorrenza al City Group di al-Mubarak.