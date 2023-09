Ribaltone per la big: esonero deciso, Xabi Alonso in panchina

Xabi Alonso potrebbe presto cambiare squadra. Una big, infatti, sembra essere pronto a puntare su di lui e il Bayer Leverkusen è in attesa.

Xabi Alonso è uno dei tecnici emergenti e il suo nome, già in estate, è stato accostato a diverse big anche se, almeno fino a questo momento, il Bayer Leverkusen è riuscito a trattenere il centrocampista spagnolo. Un segnale sicuramente importante anche se per il futuro non sarà semplice.

Secondo quanto riferito da Konur, una big ha messo nel mirino Xabi Alonso e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle importanti novità. Non sarà naturalmente semplice arrivare alla tanto attesa fumata bianca, ma tutto può succedere.

Svolta in panchina per una big: pronto Xabi Alonso

Non sarà per nulla semplice riuscire a convincere il Bayer Leverkusen, ma molto probabilmente sarà decisiva la volontà di Xabi Alonso. Il tecnico ha sicuramente voglia di alzare un po’ il livello e per questo motivo la chance è importante e molto complicato da rifiutare. Naturalmente vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà oppure no la tanto attea fumata bianca.

Ancora tutto può succedere e, per questo motivo, non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per un quadro molto più chiaro. Stando alle ultime notizie, il Bayern Monaco sembra essere pronto ad esonerare Tuchel e il primo obiettivo del club tedesco è sicuramente Xabi Alonso. Naturalmente bisognerà convincere il Bayer Leverkusen e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire cosa succederà.

Di certo il Bayern Monaco rappresenta una possibilità molto importante per Xabi Alonso e il tecnico potrebbe spingere per provare a dare il via a questa nuova avventura. Vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca o no, ma molto dipenderà anche dalla decisione su Tuchel.

Ultime Xabi Alonso: è sfida a due

Sembra essere ormai una sfida a due per Xabi Alonso. Il Bayern Monaco è pronto ad approfittare della situazione per regalarsi un colpo sicuramente molto importante. Il Liverpool resta alla finestra e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. E il Bayer attende delle notizie.