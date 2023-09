UFFICIALE – L’ex Roma riparte dall’Arabia Saudita: l’annuncio

È ufficiale, l’ex Roma dopo l’esperienza in giallorosso si è ufficialmente legato con un club dell’Arabia Saudita.

Il calciomercato della Saudi Pro League, a quanto pare, non riguarda solo i calciatori che s’intascano milioni su milioni, facendo crescere il proprio conto in banca. C’è un progetto che vede protagonista l’ex elemento tra i principali della passata gestione dirigenziale alla Roma.

Dopo un passato vissuto in Serie A e da protagonista alla Roma, riparte adesso dall’Arabia Saudita. Molto presto arriverà il comunicato ufficiale del club saudita, che ripartirà da lui.

L’ex Roma riparte dall’Arabia Saudita: l’annuncio

Un italiano in quello che è il mondo dell’Arabia Saudita, non il primo e sicuramente non sarà l’ultimo, considerando anche l’arrivo di Roberto Mancini vissuto nella Nazionale della Federazione dell’Arabia Saudita.

L’arrivo dell’ex Roma che ha vissuto un’esperienza importante in giallorosso, affiancando Francesco Totti quando da dirigente ricopriva un ruolo importante al club capitolino, in Arabia Saudita e in particolar modo perché arriva in uno dei club più importanti dello stesso campionato.

L’ex CEO della Roma, Guido Fienga, riparte infatti dall’Al-Nassr. Il club dell’Arabia Saudita, molto presto, farà un annuncio ufficiale in merito all’arrivo dell’ex Roma, che avrebbe firmato un contratto per legarsi per un lungo periodo col club di Cristiano Ronaldo.

Sarà alla guida dell’Al-Nassr, in qualità di CEO, l’ex Roma Guido Fienga. Secondo quanto riferito in serata dal collega ed esperto di calciomercato, il giornalista Nicolò Schira, Guido Fienga avrebbe trovato un accordo definitivo, con annuncio che arriverà nell’imminente, con l’Al-Nassr.

Guido Fienga ricoprirà il ruolo di CEO dell’Al-Nassr e dunque, una posizione importantissima all’interno della società che gestirà, magari con un filo diretto legato all’Italia perché, non è da escludere in futuro un ennesimo nuovo approdo dalla Serie A al campionato saudita. E occhio perché, nella sua squadra dirigenziale, potrebbe raggiungerlo qualche altro elemento della vecchia dirigenza della Roma.

Ultime su Fienga, i dettagli del contratto firmato

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, Guido Fienga avrebbe messo nero su bianco la firma sul contratto con l’Al-Nassr e gli accordi sarebbero validi per i prossimi tre anni. Stesso Fienga che con Francesco Totti, anche lui cercato in Arabia Saudita, ha condiviso l’esperienza giallorossa. E chissà che i due non possano ritrovarsi appunto nella Saudi Pro League, considerando che – almeno per il momento – non sembra esserci alcuna ipotesi di ritorno di Totti alla Roma.