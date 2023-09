Roma, c’è un altro problema: l’infortunio preoccupa Mourinho

Preoccupato José Mourinho per quanto riguarda l’infortunio in casa Roma, dopo i diversi problemi già riscontrati.

In casa Roma, oltre alla situazione legata a Renato Sanches che sarà ancora fuori a causa dell’infortunio – nonostante il gol trovato che dava speranza ai giallorossi sul momento vissuto dal portoghese -, ce n’è un altra tra l’undici titolare che manda in apprensione i giallorossi.

Mourinho dovrà cambiare ancora qualcosa nella sua formazione titolare, considerando che anche nella sfida contro il Genoa non potrà contare su uno dei suoi più importanti calciatori.

Roma, altro infortunio e preoccupazione per Mourinho: la situazione

Al centro delle questioni in casa Roma ci sono state le condizioni dopo l’infortunio di Paulo Dybala e non solo, considerando anche di alcune condizioni fisiche non ottimali – almeno all’inizio – di Romelu Lukaku.

Sono da valutare altre situazioni in casa Roma, ma stando a quello che è l’annuncio arrivato nel giorno di vigilia di Genoa-Roma, c’è un altro problema che manda in apprensione Mourinho.

Non riesce a recuperare, continuando il suo momento di stop forzato, il difensore centrale titolare del club capitolino. Chris Smalling ne avrà ancora per un po’, dovendo fare i conti con il suo infortunio. E a Genova non ci sarà, per la delicatissima sfida che vede Mourinho ancora sulla graticola in caso di mancato risultato ottenuto, per la situazione di classifica che sta vivendo.

Roma, infortunio Smalling: le condizioni

A svelare le condizioni di Chris Smalling, ancora out per infortunio anche in Genoa-Roma, è il Corriere dello Sport attraverso il proprio sito online. Un aggiornamento, nel giorno di vigilia di Genoa-Roma e che manda in apprensione la Roma e i suoi tifosi, considerando la solidità difensiva che non è ancora arrivata in questo campionato. Nella difesa a tre dovrebbero ancora vedersi Mancini, Llorente e N’Dicka, non cambiando più di tanto da quando manca appunto Chris Smalling.

Il problema per il difensore inglese non sarebbe di natura muscolare e la Roma teme per le sue condizioni. Perché il problema sarebbe al tendine e appunto non al muscolo e la cosa potrebbe protrarsi per un lungo periodo.

Ultime su Smalling: i tempi di recupero dal suo infortunio

La Roma teme di aver perso Chris Smalling per infortunio fino alla sosta che ci sarà tra una settimana, tra praticamente tre partite in totale di Serie A, oltre a quella dell’Europa League, per la Roma. Precisamente, Smalling potrebbe saltare in ordine le sfide contro il Genoa, Frosinone, Servette e Cagliari.