Ufficiale Juve, Giuntoli chiude un’altra cessione: via in prestito

La Juventus ufficializza un altro affare. Chiusa la cessione in prestito: il comunicato del club bianconero e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Non si ferma il calciomercato estivo della Juventus. Dopo gli importanti colpi in entrata messi a segno da Cristiano Giuntoli, il direttore dell’area tecnica e la dirigenza bianconera sono al lavoro anche sul fronte uscite. Hanno già lasciato Torino Alex Sandro, alla scadenza del contratto di fine giugno, e Moise Kean, passato alla Fiorentina.

Si va verso l’addio anche per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto, non ha ancora dato una risposta ai bianconeri. La sensazione è che l’ex PSG declinerà la proposta di rinnovo della Juve per tentare una nuova esperienza all’estero, con ogni probabilità in Premier League. Il Manchester United è tornato in pressing sul francese. I nomi più caldi in uscita sono inoltre quelli di Huijsen e Soulé, con Federico Chiesa al momento in stand-by. Il difensore classe 2005 piace al Paris Saint-Germain, mentre potrebbe essere giorni già decisivi per l’argentino rientrato dal prestito al Frosinone.

Soulé è finito in cima alla lista della Roma di De Rossi, davanti anche a Chiesa, ma il club giallorosso deve fare i conti con il Leicester. Il club inglese neopromosso in Premier League, almeno per il momento, offre più della società capitolina: Giuntoli spera in un’asta e non scende sotto i 30 milioni di euro di valutazione. Un altro prodotto della Juventus Next Gen come Soulé, nel frattempo, ha salutato ufficialmente i bianconeri. È ufficiale la cessione di Compagnon.

Calciomercato Juve, ufficiale il prestito di Compagnon: torna in Serie B

Dopo aver trascorso l’ultima stagione in Serie B al Feralpisalò, Mattia Compagnon torna nel campionato cadetto, sempre in prestito, per vestire la maglia del Catanzaro. La Juventus ha annunciato ufficialmente il trasferimento dell’esterno d’attacco classe 2001.

Compagnon è reduce da un’annata positiva nonostante la retrocessione col Feralpisalò: il giocatore ha collezionato 29 presenze in Serie B con la formazione lombarda, mettendo a segno anche cinque gol. Il 22enne è arrivato alla Juve agli inizi del 2021 e con l’Under 23 bianconera ha collezionato 76 partite, realizzando 17 reti e 5 assist. Per lui inizia ora una nuova avventura, nuovamente in prestito, nell’ambiziosa piazza di Catanzaro reduce dai Playoff di Serie B. La Juventus, per il momento, vuole mantenere il controllo sul calciatore.