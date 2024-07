Operazione sontuosa, Ibrahimovic piazza il colpo a zero: affare Milan

Il Milan piazza l’affare, un’operazione a dir poco sontuosa per Zlatan Ibrahimovic che ingaggia uno svincolato di lusso

Il Milan ha diverse priorità sul mercato in entrata, dopo aver chiuso l’arrivo di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo sarà quindi il centravanti prescelto dalla dirigenza rossonera da dare a Paulo Fonseca, dopo aver trattato a lungo Joshua Zirkzee. Ci sono, però, altri ruoli da rinforzare e infatti il Milan sta cercando un difensore centrale e un centrocampista.

La sensazione, però, è che si andrà ancora un po’ per le lunghe, aspettando delle occasioni e anche per vedere cosa succederà con Ismael Bennacer, finito nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita.

In attesa di capire su quali giocatori punterà il Milan, bisogna registrare diversi rumors che vedrebbero il club puntare su un altro attaccante. Si tratta di un profilo molto apprezzato da Zlatan Ibrahimovic, che sta diventando una figura sempre più centrale anche per dare una ‘garanzia in più’ ai tifosi rossoneri.

Il giocatore in questione è Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United che si è svincolato lo scorso 30 giugno 2024. Tanti anni passati coi Red Devils, precisamente nove, se non per un prestito di sei mesi al Siviglia in cui non ha lasciato il segno.

Il Milan ha l’occasione Martial sul mercato

Il Milan ha intenzione di prendere un altro attaccante, nonostante in rosa ci sia anche Luka Jovic. Il rendimento del centravanti serbo è stato positivo la scorsa stagione, in più di un’occasione ha cambiato le partite in corso d’opera ed è visto come una risorsa importante. Tuttavia, Anthony Martial è una grande opportunità da cogliere sul mercato, anche per la sua duttilità. Infatti, può giocare anche sulle fasce oltre che come prima punta.

Martial la scorsa stagione ha collezionato 19 presenze, segnando 2 gol e fornendo anche 1 assist. In Serie A si è parlato dell’interesse della Lazio come piano B se dovesse sfumare Mason Greenwood, ma anche di quello del Como che ha intenzione di aggiungere un top player alla rosa. Sono in corso anche delle trattative per Reina, Varane e Depay.

Per il Milan, come detto in precedenza, Martial rappresenta una bella opportunità e tra l’altro è nel pieno della maturità calcistica essendo un classe ’95. Bisogna però superare lo scoglio relativo alle sue condizioni fisiche, visto che la sua carriera è stata condizionata molto dagli infortuni. Non resta che attendere per capire quale squadra punterà sul francese.