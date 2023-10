Ultima chance prima dell’esonero: pronto il sostituto

La Serie A è arrivata al momento culmine per alcune squadre: ultima chance prima dell’esonero e dell’accordo con il nuovo allenatore.

La situazione sta diventando sempre più complicata per alcuni allenatori che rischiano di perdere già la fiducia della società e anche della tifoseria, a causa dei risultati che sono altalenanti e che rischiano di compromettere la serenità della squadra rispetto agli obiettivi prefissati.

Il futuro dell’allenatore è sotto il controllo diretto della società che non intende dare più chance al tecnico in caso di sconfitta. È stato già allertato l’allenatore nuovo, che può firmare già nei prossimi giorni.

Serie A: nuovo esonero in caso di sconfitta

La Serie A è già arrivata ad un punto di non ritorno per molti allenatori. Ci sono delle difficoltà che risultano quasi impossibili da risolvere, perché la squadra non riesce a trovare la serenità giusta per fare risultato. La classifica rappresenta tutte le difficoltà momentanee del club e ora è chiesta la vittoria immediata.

I risultati faticano ad arrivare, anche se le prestazioni sembrano abbastanza incoraggianti. L’allenatore ha provato anche a cambiare ma non ci sono stati miglioramenti.

L’esonero è l’unica possibilità che vede la società in caso di sconfitta. La classifica sta diventando sempre più preoccupante e le prossime ore saranno decisive per stabilire il futuro del mister.

Udinese, esonero Sottil in caso di ko con il Genoa

L’ultima chance per Andrea Sottil è Udinese Genoa: rischia l’esonero in caso di sconfitta. I friulani sono fermi a tre punti in classifica dopo sei giornate, frutto di tre pareggi e tre sconfitte nelle prime partite.

L’esonero di Sottil dall’Udinese è possibile. Il club bianconero ha ambizioni molto importanti ma l’inizio di campionato è stato horror. Ci sono possibilità di addio immediate in caso di ko contro il Genoa di Alberto Gilardino. Si gioca di fronte al proprio pubblico e il rischio di sconfitta esiste, visto il momento di forma del Grifone.

Secondo Il Messaggero Veneto, la società dell’Udinese sta seriamente valutando l’esonero di Sottil per non arrivare in momenti più delicati della stagione e rischiare di non poter più riprendere la salvezza.

Esonero Sottil: l’Udinese ripensa a Luca Gotti

L’esonero di Sottil è una chance possibile. Il tecnico dell’Udinese non è riuscito a dare continuità di risultati alla squadra, ha trovato difficoltà nei risultati e anche nelle prestazioni ma non tutto è perduto per la proprietà.

In caso di sconfitta contro il Genoa e di esonero di Sottil, il nome di Luca Gotti è il primo sulla lista di Pozzo per sostituire l’attuale allenatore bianconero. Si decide tutto dopo la partita di oggi pomeriggio: una vittoria garantirebbe a Sottil la permanenza (a tempo).