Ultim’ora, colpo di scena CR7-Neymar: da non credere

Sarà una stagione insolita per CR7 e Neymar: gli ultimi aggiornamenti dall’Arabia Saudita sui campioni

Cristiano Ronaldo e Neymar torneranno a fronteggiarsi. Il brasiliano ha raggiunto il portoghese in Arabia e per i due si annuncia una stagione diversa dalle precedenti. Nuove sfide attendono i due campioni.

Quando Cristiano Ronaldo ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Europa molti hanno storto il naso. Tuttavia, a distanza di mesi sono stati diversi i calciatori ad aver emulato il portoghese. Tra coloro che hanno lasciato il Vecchio continente ci sono anche conoscenze del calcio italiano come Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic.

Inoltre, da qualche giorno l’Asia ha accolto anche un vecchio rivale di CR7: Neymar Jr. I due si sono già fronteggiati nel Clasico, quando entrambi giocavano in Spagna, e adesso torneranno a farlo in Arabia.

La nuova avventura di CR7 e Neymar: annunciate le loro rivali in Champions League

La Champions League asiatica si arricchisce di stelle. I club dell’Arabia Saudita hanno fatto incetta di campioni nella speranza di guadagnare almeno l’accesso alla fase finale della competizione. Sarà, dunque, interessante scoprire se gli investimenti saranno ripagati e quanto tempo ci metteranno i nuovi giocatori giunti dall’Europa ad ambientarsi in un nuovo continente.

Nel frattempo i tifosi sognano di mettere le mani sulla Champions League. Sono stati infatti effettuati i sorteggi per la fase a gironi della competizione. Le 40 squadre sono state divise in 10 gruppi, cinque ciascuno nelle zone est e ovest. Le prime 10 classificate, insieme alle tre migliori seconde di ogni zona accederanno alla fase di eliminazione diretta, che si svolgeranno da febbraio ad aprile. La finale avrà luogo invece in due gare l’11 e il 18 maggio 2024.

Ecco le sfide che attendono l’ex stelle del calcio europeo: l’Al-Ittihad di Benzema è nel girone C ed affronterà l’Air Force Club di Baghdad, il Sepahan Sc, squadra iraniana, e l’AGMK FC, club uzbeko; l’Al Hilal di Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly, gruppo D, invece dovrà fronteggiare il Mumbai City FC (India), Nassaji Mazandran FC (Iran) e il Navbahor (Uzbekistan). Infine, l’Al-Nassr di CR7, inserito nel girone E, andrà a Duhsanbe in Tagikistan, in Iran, dove giocherà contro il Persepolis FC, e in Qatar dove lo attende l’Al Duhail.

Insomma, Ronaldo andrà in Tagikistan mentre Neymar andrà in Uzbekistan a giocare. Un’avventura insolita per entrambi, che probabilmente non sanno neppure dove questi Paesi siano situati sulla cartina geografica. Ciononostante, l’arrivo di così tanti campioni sta spingendo altri giocatori a compiere lo stesso passo, come dimostra il colpaccio Gabri Veiga. Dunque, magari anche gli appassionati di calcio cominceranno a seguire il campionato e la Champions League per ammirare ancora una volta le gesta dei propri calciatori preferiti.