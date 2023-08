Calciomercato, Pavard-Inter: annuncio del Bayern Monaco

A che punto è la trattativa Inter Bayern Monaco per Pavard? Ecco tutti i dettagli su questo affare di calciomercato.

Ci sono delle novità in merito a questo colpo di mercato che riguarda l’arrivo in nerazzurro del difensore francese. C’è una dichiarazione da parte del direttore sportivo del Bayern che è uscito allo scoperto: ecco le ultimissime notizie che arrivano dalla Germania, ci sono possibilità per la firma con l’Inter di Pavard?

Benjamin Pavard vuole solo l’Inter. L’ha ribadito anche negli ultimi incontri avuti con la dirigenza tedesca. Il calciatore, che settimana scorsa ha saltato qualche allenamento, spinge per il suo approdo in nerazzurro. Tra le due società che già un principio d’accordo sulla base di 30 milioni più 5 di bonus. Del futuro di Pavard, ed un possibile trasferimento all’Inter, ne ha parlato Jan-Christian Dreesen. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato del club bavarese.

Pavard Inter: annuncio dalla Germania, ecco la posizione del Bayern

Al momento tra Pavard e l’Inter c’è Tuchel di mezzo. Il manager dei tedeschi sta respingendo ogni assalto per la cessione del terzino che all’occorrenza può giocare anche come centrale difensivo, braccetto destro. Un profilo di grande esperienza che potrebbe fare molto comodo all’Inter che deve ancora sostituire Skriniar.

Le due società hanno trovato l’accordo per l’arrivo all’Inter di Pavard ma a frenare l’operazione è l’allenatore del Bayern Tuchel che ha chiesto alla sua dirigenza di tenere il francese o sostituirlo in modo adeguato.

Gli ultimi profili proposti al tecnico sono stati bocciati, ecco svelata la posizione del Bayern sulla cessione di Pavard all’Inter. Ne ha parlato l’amministratore delegato del club.

“In questi ultimi giorni Pavard non si è allenato con la squadra. Aveva dei dolori alla schiena e allo stomaco, non era nelle condizioni migliori. Sono sicuro che entro la fine del mercato troveremo una soluzione, abbiamo ancora qualche giorno a disposizione. Sono abbastanza fiducioso”.

Pavard Inter, cosa succede adesso

Nel corso della conferenza stampa, di presentazione di Daniel Peretz che ha preso il posto di Sommer, il dirigente s’è soffermato anche sul futuro di Pavard che continua ad essere in orbita Inter. La volontà delle parti è trovare un accordo che possa accontentare tutti. Al momento l’unico che sembra essere intenzionato a far saltare l’affare è Thomas Tuchel che vuole tenere Pavard al Bayern Monaco. Un tira e molla che rischia di compromettere l’affare e cambiare i piani dell’Inter che sta valutando anche altri profili per la difesa. Le prossime ore saranno decisive per capire in quale direzione andrà l’affare.