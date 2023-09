Ultim’ora Serie A: un’altra big a rischio penalizzazione

C’è l’annuncio riguardo il rischio penalizzazione per la big di Serie A: ecco tutti i dettagli sulla nuova inchiesta che scuote il calcio italiano.

Un presidente di una big di Serie A è indagato per falso in bilancio. C’è l’annuncio dell’Ansa che fa tremare i tifosi italiani: adesso il club potrebbe subire una penalizzazione in campionato, come successo lo scorso anno con la Juventus. Ecco tutti i dettagli su questa vicenda che rischia di compromettere la stagione sportiva della squadra italiana.

La Procura Federale è a lavoro per fare chiarezza riguardo le ultime vicende che hanno visto protagoniste alcune società, che sono finito nel mirino della giustizia ordinaria a causa di false plusvalenze. Non solo la Juventus, penalizzata lo scorso anno, anche altre squadre italiane sono sotto accusa. Le varie procure hanno aperto dei fascicoli. Il presidente di una di queste è ufficialmente indagato per falso in bilancio.

Serie A, presidente indagato per falso in bilancio: ecco cosa è successo

Grossi problemi per i club di Serie A che rischiano pesanti sanzioni a causa delle plusvalenze fittizie. La giustizia sportiva e quella ordinaria sono a lavoro per documentare tutte queste operazioni sospette. Come successo lo scorso anno con la Juventus, questa volta è un’altra big a finire nel mirino della magistratura. Il presidente è ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per falso in bilancio, ecco tutti i dettagli rivelati dall’Ansa.

Molto presto potrebbero arrivare delle sanzioni per il patron che è indagato per falso in bilancio. La Procura Federale è in attesa della documentazione per aprire un nuovo fascicolo che potrebbe seguire lo stesso iter della Juventus, penalizzata lo scorso anno proprio per questi motivi.

A finire sotto accusa è il presidente del Napoli De Laurentiis indagato per l’operazione Osimhen con il Lille. La vicenda è stata riaperta con la procura di Roma che ha aperto un procedimento contro il patron azzurro.

Napoli, affare Osimhen: De Laurentiis indagato

De Laurentiis è indagato a Roma per falso in bilancio. I pubblici ministeri della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati il patron azzurro con l’accusa di aver falsificato il bilancio. Un atto dovuto, dopo l’invio delle carte da parte dei pm di Napoli. Il procedimento riguarda le presunte plusvalenze fatte a seguito della cessioni di alcuni giocatori della Primavera azzurra, che sono finit al Lille nell’ambito dell’affare che ha portato al Napoli Osimhen.

De Laurentiis indagato per falso in bilancio: rischia anche il Napoli?

C’è un rischio che il Napoli possa essere coinvolta in questa vicenda e subire una penalizzazione, come successo alla Juventus. Anche se le percentuali sono assai minime.