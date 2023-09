Calciomercato: sta arrivando Papu Gomez, torna in Serie A

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Papu Gomez: dopo l’addio al Siviglia, l’argentino è attualmente svincolato. Un club di Serie A può ingaggiarlo subito.

Svolta improvvisa da parte della società che, dopo l’infortunio dell’attaccante, s’è messa alla ricerca di un nuovo giocatore che possa rinforzare il reparto offensivo. E’ una richiesta chiara dell’allenatore che sta lavorando per concludere questa operazione e avere un nuovo jolly in avanti. Reduce dall’esperienza a Siviglia, nonostante l’età il Papu ha ancora le qualità per fare la differenza nel campionato italiano. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il possibile ritorno in Serie A di Gomez.

Il club italiano torna sul mercato per ingaggiare lo svincolato Papu Gomez che, dopo l’Atalanta, può vestire la maglia di un nuovo club di Serie A. La trattativa può entrare nel vivo anche a causa del pesante infortunio dell’attaccante che salterà buona parte della stagione. Ecco perché l’allenatore ha chiesto alla sua dirigenza di ingaggiare uno svincolato e il candidato principale è proprio il Papu Gomez.

Papu Gomez in Serie A, un’italiana ci sta pensando

Grandi manovre in Serie A riguardo il calciomercato che continua ad interessare diverse società italiane che sono alla ricerca dello svincolato di lusso. Uno dei più ricercati è sicuramente il Papu Gomez che è attualmente libero dopo la fine della sua esperienza al Siviglia, conclusa anticipatamente con la rescissione consensuale.

L’infortunio dell’attaccante potrebbe accelerare la trattativa riguardo l’ingaggio di Papu Gomez che, già in passato, è stato cercato con insistenza da parte del club italiano che aveva provato ad intavolare una trattativa con l’entourage del ragazzo.

Adesso, l’affare potrebbe entrare nel vivo anche a causa del lungo stop che ha colpito il tesserato del Monza. L’infortunio di Gianluca Caprari, che si è rotto il crociato, ha complicato i piani del club brianzolo con Galliani che s’è messo alla ricerca di un nuovo attaccante. Tutte le strade portano all’arrivo al Monza di Papu Gomez, ecco le ultime sulla trattativa.

Papu Gomez al Monza per sostituire l’infortunato Caprari

Sono ore frenetiche in casa Monza che ha annunciato l’infortunio di Gianluca Caprari. Questo stop complica i piani di Palladino che in attacco può contare solo su Maric, Mota Carvalho, e Colombo. I giovani in rampa di lancio sono Carboni e Vignato anche se il tecnico spera nell’arrivo a Monza di Papu Gomez. Svincolato, dopo l’esperienza a Siviglia, come riportato da tmw, l’argentino è ancora nel mirino del club brianzolo che in queste ore starebbe valutando la situazione guardando con attenzione anche ad altri attaccanti svincolati.