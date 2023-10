UFFICIALE – Van Gaal, grande ritorno: il comunicato

Arriva la decisione ufficiale che ora porta Van Gaal al grande ritorno. Perché c’è stato il comunicato che svela quella che è stata la decisione presa.

Situazione particolare vissuta in queste ore dalla società che ora sta provando a raggiungere un livello sempre più alto per poter tornare a competere come un tempo.

Il club ha voluto puntare sull’ex ct della Nazionale olandese perché ha voluto inserirlo in società con un ruolo veramente particolare e inedito. Sembra che potrebbe essere decisivo per il futuro sotto tanti punti di vista.

UFFICIALE – Van Gaal torna al suo ex club

Louis van Gaal torna all’Ajax, ma questa volta con un ruolo diverso. L’ex CT dell’Olanda è da ieri un nuovo membro del consiglio di sorveglianza dei lancieri. Il suo compito sarà quello di aiutarlo “sulle questioni tecniche”. L’ex allenatore ha voluto anche rilasciare alcune dichiarazioni dove ha svelato come abbia intenzione di voler aiutare il suo ex club olandese dove ha anche allenato in passato. In carriera ha vinto oltre 20 titoli e guidato squadre di un certo livello come anche Barcellona, ​​AZ, Bayern Monaco e Manchester United.