Juventus: stop improvviso, salta il Derby col Torino

Non ci sono buone notizie per la Juventus, Allegri e i suoi tifosi riguardo le condizioni dell’attaccante che si è fermato e ora rischia seriamente di saltare Juventus Torino.

Momento particolare che sta vivendo il club bianconero che ora deve capire come risolvere questa vicenda in vista dei prossimi impegni dove bisognerà ottenere il massimo per non perdere altri punti dalla vetta.

Ha iniziato con qualche passo falso di troppo la Juve che ora però non può più sbagliare e per questo motivo che la società chiede di spingere sull’acceleratore. Ma potrebbe esserci un’assenza importante a condizionare tutto.

Infortuni Juventus: condizioni dell’attaccante, le utime

Sono giorni caldi a Torino per quello che sarà il prossimo Derby che si giocherà tra qualche giorno con Juventus Torino che si sfidano in una partita che si preannuncia davvero importante e forse quasi decisiva per lo slancio finale in classifica. Sta iniziando a prendere forma la classifica del campionato italiano di Serie A dove ora le squadre inizieranno a lottare per i propri obiettivi. Per farlo però c’è una squadra che può fare a meno dei propri migliori giocatori.

Infatti, c’è la Juventus che ha 14 punti in campionato ed è a -4 da Inter e Milan al primo posto. Non si possono perdere altri punti e tutti dovranno dare il massimo. C’è però un problema infortuni per la squadra di Allegri che ha perso Bremer, Milik e Vlahovic nei giorni scorsi e ora arrivano aggiornamenti proprio sulle loro condizioni.

Infortuni Juve: condizioni Vlahovic, recuperano in due

Qualcosa può cambiare con diverse scelte che caratterizzerebbero le mosse di Allegri per la prossima partita Juventus Torino, il Derby che si giocherà sabato 7 ottobre alle ore 18:00 e che può già essere decisivo. Ci sono ora aggiornamenti sulle condizioni di Vlahovic, Bremer e Milik.

Infortunati Juventus: Milik torna in gruppo, come ha fatto anche Bremer. Invece, ha svolto ancora lavoro personalizzato Vlahovic, a cui servirà ancora qualche giorno per tornare in gruppo con il resto della squadra.

Juventus Torino: Vlahovic a rischio

Questa situazione di Vlahovic inizia a preoccupare, il giocatore ha fatto solo poco più di 15 minuti nelle ultime due partite e ora rischia di saltare anche Juve Torino per il problema alla schiena. Difficile al momento il suo recupero per la partita di sabato, solo tra pochi giorni. Da capire se lo rischierà Allegri che potrebbe riaverlo direttamente dopo la sosta.