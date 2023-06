Vendetta Toro: scippo storico alla Juve

Il patron dei granata sogna la ‘vendetta’ nei confronti dei rivali cittadini: il Ds Vagnati è pronto a lanciare l’offensiva

Solo relativamente alle ultime due stagioni – se consideriamo che il primo dei due affari bianconeri si concluse nella sessione invernale del 2021/22 – la Juve ha portato a termine due operazioni di mercato che hanno lasciato l’amaro in bocca – per usare un eufemismo – ai tifosi granata.

In ordine di tempo, il trasferimento di Federico Gatti – comprato dal Frosinone e lasciato in prestito ai ciociari fino al termine dell’annata – bruciò sul tempo le intenzioni di Cairo, che già era sicuro di avere tra le mani il cartellino del difensore. Poi, qualche mese dopo, ecco il ‘tradimento’- perché così fu vissuto dalla piazza torinista – di Gleison Bremer, passato gli storici rivali cittadini per la ragguardevole cifra di 41 milioni.

Una cessione, quella del difensore brasiliano, che attirò sul patron granata le aspre critiche dei tifosi, che gli imputavano il non esser riuscito per lo meno a far partire Bremer in direzione Inter, l’altro club fortemente interessato al verdeoro. Ora, a distanza di quasi un anno dalla chiacchierata partenza del sudamericano direzione Continassa, Cairo e Vagnati – il Ds del Toro – meditano ‘vendetta’. E l’occasione si starebbe puntualmente presentando per l’acquisto di un laterale sinistro di spessore internazionale in uscita dal suo club.

Colpo Acuña, sgarbo granata alla Juve

Sono almeno 12 mesi che la Juve, più o meno volontariamente, rimanda il problema del terzino sinistro. Stretta da altre necessità di mercato nella scorsa sessione estiva di scambi, il club bianconero ad un dato punto abbandonò tutte le piste seguite fino a quel momento. Da Tagliafico a Renan Lodi passando per Alex Grimaldo, la dirigenza decise di non intervenire, affidandosi ancora, per un’altra stagione, al già in fase calante Alex Sandro. I risultati, al di là delle difficoltà generali della squadra, sono sotto gli occhi di tutti.

Ora che la ‘Vecchia Signora’ aveva individuato in Marcos Acuña, l’argentino campione del mondo militante nel Siviglia, una valida opportunità per la corsia di sinistra, ecco materializzarsi il Toro. Che ha intenzioni bellicose.

Come riferito dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Todofichajes.com‘, il club andaluso si appresta a chiudere per l’arrivo, a costo zero, di Adrià Pedrosa, esterno sinistro del retrocesso Espanyol. Con l’ingaggio del 25enne catalano, il Siviglia può dare il via libera alla cessione dell’argentino, utile per fare cassa.

I granata sono intanto disposti a mettere sul piatto, come prima offerta, 7 milioni pur di accaparrarsi il giocatore albiceleste. La Juve è alle strette: lo sgarbo del Torino si sta concretizzando con un clamoroso sorpasso a sinistra. Sarebbe una bella soddisfazione per i tifosi granata, che ormai da tempo si sono dovuti rassegnare ad essere solo terra di conquista e solo raramente di conquistatori.