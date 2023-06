Frattesi alla Juventus, ecco le contropartite

La Juventus vuole arrivare a Davide Frattesi ma ha bisogno di abbassare la richiesta del Sassuolo (40 milioni): pronte le contropartite.

La Juve ha già messo a segno un paio di importanti operazioni di mercato. La Signora ha infatti ceduto ufficialmente al Tottenham il cartellino di Dejan Kulusevski (già in prestito agli Spurs nell’ultimo anno e mezzo) per un totale di 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, Madama ha deciso di continuare a puntare su Arek Milik. Dopo l’ultimo anno in bianconero l’attaccante polacco è stato acquistato definitivamente dalla Juve, che ha versato 6 milioni di euro (più uno di bonus) nelle casse del Marsiglia.

Ora i bianconeri sembrano intenzionati a rinforzare il centrocampo. La dirigenza juventina sta sondando il mercato per individuare i profili migliori da regalare a Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Milinkovic-Savic, con possibili contropartite da inserire nella trattativa (Zakaria su tutti). Ma non c’è solo il centrocampista laziale sul taccuino dei dirigenti della Juve.

La Signora, infatti, segue da tempo anche Davide Frattesi, autore di una splendida stagione con il Sassuolo. Il centrocampista romano ha totalizzato 36 presenze in campionato, mettendo a segno la bellezza di 7 reti e regalando quasi sempre prestazioni di grande valore. Proprio questa enorme crescita del giocatore ha scatenato l’attenzione della maggior parte dei club più importanti, sia in Italia che all’estero.

La Juve vuole Frattesi: proposti tre giocatori

L’agente del giocatore, Beppe Riso, ha svelato che le principali pretendenti – Juve, Milan, Inter e Roma – sono “tutte allo stesso punto“, aggiungendo però che una di queste sembra essere un po’ più avanti rispetto alle altre. Il prezzo stabilito dal Sassuolo per Frattesi è di circa 40 milioni di euro.

Una cifra di cui potrebbe disporre il Milan nel caso andasse in porto la cessione di Tonali al Newcastle, anche se l’Inter sembra aver già fatto passi concreti per il giocatore. E la Juve? I bianconeri vogliono provare ad abbassare il prezzo inserendo nella trattativa alcune contropartite molto gradite al Sassuolo.

Madama ha tanti giovani per convincere l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali. Tra questi c’è Matias Soulé, che ha già collezionato diverse presenze in prima squadra, ma anche i rientranti Koni De Winter (reduce da un ottimo campionato a Empoli) e Filippo Ranocchia. La Juve vuole proporli tutti e tre per abbassare la richiesta del Sassuolo su Frattesi. Lo stesso Carnevali ha confessato che i giovani della Juventus “sono molto interessanti“.