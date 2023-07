Serie A: Musah firma con una big, strappato il Milan

Il futuro di Musah è destinato ad essere in Serie A ma non con il Milan. Una big è pronta a strapparlo.

Musah in questo calciomercato lascerà quasi certamente il Valencia per approdare nel nostro campionato. Gli interessi non mancano ed ora le big devono entrare nel vivo delle trattative per chiudere.

Il Milan è stata la prima a muoversi, ma Musah nei prossimi giorni di calciomercato potrebbe firmare per un’altra big di Serie A. I rossoneri stanno attualmente tentennando con il Valencia e queste perdite di tempo rischiano di aprire la strada all’inserimento di altri club e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: Musah in Serie A, ecco con chi firma

Nonostante la volontà di trattenerlo, per Musah una permanenza al Valencia è davvero quasi impossibile e sono diverse le squadre che lo stanno tentando. Nei giorni scorsi si era parlato di un fortissimo interessamento del Milan, ma, come detto in precedenza, non c’è l’accordo con il Valencia e per questo motivo potrebbero essere beffati i rossoneri. Serve una accelerazione per non rischiare di vedere sfuggire uno degli obiettivi principali di questa sessione.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Roma non ha assolutamente abbandonato la pista di calciomercato che porta a Musah e i giallorossi sono pronti a chiudere un colpo importante. Naturalmente anche Tiago Pinto dovrà trovare l’accordo con il Valencia, ma il rapporto tra le due società è ottimo e questo dovrebbe favorire l’intesa.

Vedremo se la Roma riuscirà a beffare il Milan in questa corsa oppure alla fine la spunteranno i rossoneri puntando sulla volontà del calciatore. Tutti dubbi che saranno sciolti nei prossimi giorni visto che da parte del Valencia non c’è nessuna intenzione di tirarla per le lunghe e quindi arrivare al mese di agosto.

Possibile duello di calciomercato tra Roma e Milan per Musah del Valencia. Le due squadre hanno molti obiettivi simili e non possiamo escludere il fatto che alla fine ci possa essere un collegamento tra alcune trattative ed una potrebbe coinvolgere proprio questo giocatore.

Infatti, l’arrivo di Musah è collegato a quello di Frattesi e difficilmente una tra Roma e Milan, anche per ragioni economiche, piazzerà entrambi i colpi di calciomercato. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.