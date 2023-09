Sogno Serie A: il Papu Gomez torna in Italia, tifosi impazziti

Il Papu Gomez è una delle grandi occasioni di calciomercato che si presenta per il calcio italiano. Perché il giocatore si è svincolato e ora può firmare con una nuova squadra gratis.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore argentino che ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Siviglia, la squadra sua fino a qualche ora fa dove era andato 1 anno e mezzo fa.

Adesso ci sono però delle novità molto interessanti, perché a 35 anni il giocatore può davvero fare ritorno in Italia. Spunta una piazza calorosa che potrebbe accoglierlo e regalare un sogno ai tifosi.

Calciomercato: occasione Papu Gomez, torna in Italia

Ci sono diverse notizie di mercato che riguardano il ritorno in Italia del Papu Gomez. Il giocatore si è svincolato dal Siviglia e aspetta l’occasione giusta. Nel campionato italiano ha giocato di fatto per tutta la carriera e ora può arrivare una nuova occasione per lui.

Sono diverse le società che sognano il suo colpo firmando un contratto immediato perché ora svincolato e libero di trattare da solo con una nuova squadra. In Serie A e Serie B sono diverse le società che stanno riflettendo seriamente sul possibile ingaggio del Papu Gomez.

Calciomercato Sampdoria: Papu Gomez il sogno

Il Papu Gomez è stato accostato alla Sampdoria nelle ultime ore, con la società che vorrebbe regalare un sogno ai tifosi con il ritorno in Serie A immediato e un mercato stellare con un colpo last minute che farebbe impazzire i supporters blucerchiati.

Al momento però non sembra esserci grande fiducia per il colpo Papu Gomez per la Sampdoria, per i costi dell’operazione visto l’alto ingaggio da circa 3 milioni che percepisce il giocatore argentino che dovrebbe fare un grande sacrificio, come decidere di giocare anche in Serie B.

Calciomercato: Papu Gomez in Arabia Saudita o MLS

Se non si dovesse concretizzare l’affare con i club italiani tra Serie A e Serie B, allora per il Papu Gomez si aprirebbe anche la possibilità di andare a giocare in un nuovo continente. Perché il giocatore ha già attirato l’interesse di alcuni club, in particolar modo perché è svincolato e un Campione del Mondo.

Infatti, il giocatore potrebbe iniziare a valutare seriamente di provare una nuova esperienza con uno stile di vita completamente diverso. Ci sono dei club in Arabia Saudita che proveranno ad ingaggiarlo, così come anche in MLS c’è l’interesse di alcune squadre per il Papu Gomez, in particolar modo dall’Inter Miami dell’amico Messi.