Svolta in panchina: scelto il nuovo tecnico

Svolta improvvisa per quanto riguarda la panchina. La società è ormai pronta a scegliere il nuovo tecnico. I dettagli.

La prima sosta per le Nazionali sta portando i club a fare una riflessione su questo inizio di stagione anche per capire se la strada intrapresa è quella giusta oppure no e, in caso contrario, dovranno essere prese delle decisioni importanti.

Per un club la strada è ormai segnata e la svolta in panchina annunciata. La società già nelle prossime ore potrebbe annunciare il nuovo allenatore e la scelta potrebbe ricadere su un profilo italiano. Naturalmente i dettagli saranno comunicati a breve.

Esonero deciso: arriva il nuovo tecnico

Cambiare allenatore ad oggi rappresenta sicuramente una piccola bocciatura rispetto alla strada intrapresa nelle scorse settimane e, quindi, la società ha deciso di iniziare un nuovo percorso con l’obiettivo di sognare in grande e magari anche correggere quanto fatto in questi ultimi giorni. Si tratta di una decisione non sicuramente semplice, ma necessaria per consentire al club di poter guardare con fiducia alle prossime partite e non compromettere un campionato che già oggi si preannuncia molto complicato.

Come riferito dal Villarreal, il tecnico Quique Setien è stato esonerato dopo un inizio molto complicato. Stando alle prime indiscrezioni, il nome in cima alla lista è quello di Lopetegui, ma è in corsa anche Gattuso. Il tecnico italiano, reduce da una esperienza non troppo fortunata al Valencia, potrebbe decidere di scommettere ancora sul campionato spagnolo per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile e provare ad ottenere un risultato importante.

Ora sono in corso tutti i ragionamenti del caso per valutare con attenzione il futuro del club. Gattuso potrebbe rappresentare una possibilità importante, ma molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso allenatore di accettare una nuova esperienza all’estero dopo un a non davvero fortunata al Valencia. Valutazioni in corso…

Villarreal: Lopetegui favorito, ma attenzione a Gattuso

Lopetegui è il favorito della panchina del Villarreal dopo l’esonero di Quique Setien, ma il profilo di Gattuso è in corsa e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere una certezza sul destino del club.

Di certo non c’è nessuna intenzione di aspettare molto tempo considerando che stiamo parlando di una squadra che deve cambiare passo il prima possibile per raggiungere l’Europa.