Juventus: tifosi furiosi con Sky, è a causa di Vlahovic

Ci sono delle novità importanti che riguardano il campionato della Juventus che è iniziato al meglio in queste prime partite stagionali con il club bianconero che ha ottenuto 10 punti su 12 al momento.

I numeri ora sembrano cambiati e potrebbe arrivare una stagione da record per l’attaccante che cerca di migliorarsi sempre di più dopo quello che è accaduto nello scorso anno.

Importanti novità che riguardano ora quello che può essere il futuro del giocatore bianconero che è pronto ad una nuova stagione per dare tutto e provare ad ottenere il massimo con la società che ha creduto in lui.

Juventus: problemi con Sky per i tifosi, Vlahovic si vendica

La Juventus al momento si è candidata come squadra che può provare a lottare per lo scudetto quest’anno e affrontare l’Inter che in questo preciso instante è l’unica in Serie A a punteggio pieno al primo posto. Subito dopo c’è la società bianconera con 2 punti in meno trascinata da un super Dusan Vlahovic che ha messo a segno 4 gol in 4 giornate di campionato. Ora però arrivano degli aggiornamenti in merito a questa situazione.

Lo scorso anno Vlahovic ha messo a segno soltanto 14 gol stagionali in 42 partite tra campionato e coppe con la maglia della Juve. Tanti infortuni e spezzoni di partita che hanno caratterizzato mentalmente e fisicamente il giocatore che ora però ha tutta un’altra mentalità. Ecco che però arrivano dei primi segnali con i tifosi che hanno voluto affrontare Sky a muso duro dopo quanto accaduto.

Classifica marcatori Serie A: Vlahovic non inserito da Sky

Nella classifica di Serie A dei marcatori in Italia c’è la panoramica di Sky Sport che non ha inserito Dusan Vlahovic al secondo posto a 4 gol con Giroud e dietro solo a Lautaro Martinez a 5 reti. Una dimenticanza importante che ha fatto andare su tutte le furie la tifoseria bianconera che non si sente per niente tutelata in questo momento

Ancora una volta c’è stata una programmazione negativa verso la Juventus e in questo caso Dusan Vlahovic che non è stato preso in considerazione ed è stato completamente dimenticato nella classifica marcatori Serie A.

Classifica marcatori Serie A: Vlahovic ci crede

Dusan Vlahovic vuole trascinare la Juve in questa stagione e punta a migliorare al massimo anche la classifica marcatori Serie A. Il calciatore serbo vuole provare a vincere il titolo in questa stagione col club e a livello personale.