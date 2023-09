Zidane torna in panchina: sconfitta in Champions decisiva

Il calciomercato per gli allenatori è appena iniziato, perché nel bel mezzo della stagione ci sono come ogni anno continui cambi e ora c’è il possibile ritorno di Zidane.

Il tecnico ora potrebbe pagare in vista di quelli che sono stati i risultati delle ultime settimane, perché c’è la sensazione che potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro adesso.

Il club si trova in una situazione veramente complicata che potrebbe compromettere la stagione, per questo motivo c’è la possibilità di un nuovo cambio per invertire la rotta.

Calciomercato: Zidane torna in panchina

Sono anni che Zinedine Zidane è fermo senza allenare. Perché il tecnico francese ha lasciato il Real Madrid dopo aver vinto tanto e tutto e ora aspetta l’occasione giusta. Attendeva la chiamata della Nazionale francese con la Federazione che ha poi deciso di continuare con l’attuale ct Deschamps. Al momento però resta fermo e senza squadra, per questo motivo c’è la sensazione che da un momento all’altro potrebbe arrivare una nuova occasione.

Si valutano diverse piste, ma al momento spunta una più calda di tutte per Zidane che può tornare ad allenare già in queste settimane dopo la prima giornata di Champions League. Importanti sviluppi che riguardano la potente società che è stata sconfitta per 4-3 nella prima giornata del girone e per questo motivo ora il club ha deciso di mandar via l’attuale tecnico per puntare sullo storico allenatore francese pronto a tornare nel giro delle panchine.

Manchester United: esonero Ten Hag, occasione Zidane

Zidane può firmare con il Manchester United che potrebbe esonerare Ten Hag nelle prossime ore. La società inglese sta valutando dopo l’ennesima sconfitta di mandare via l’attuale tecnico per poter andare a trovare un nuovo allenatore che può dare la svolta a questa situazione.

Una situazione che può diventare presto definitiva in vista delle prossime settimane. Perché il Manchester United rischia di fare fuori ed esonerare Ten Hag subito per dare spazio ad un nuovo allenatore. La scelta sembra che possa cadere proprio su Zidane.

Manchester United: via Ten Hag, Zidane pronto ad accettare

Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro di Zidane che è pronto a diventare il nuovo allenatore del Manchester United al posto di Ten Hag. Ore decisive con il club inglese che valuterà proprio in queste ora la decisione da prendere in merito all’attuale tecnico che ha incassato la terza sconfitta di fila e la quarta stagionale in sei partite.