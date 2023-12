Wanda, la malattia non dà tregua: il retroscena sulle cure

Le ultime rivelazioni sulla malattia che Wanda Nara sta fronteggiando ormai da tempo e che non deve mai sottovalutare

Gli appassionati dello show televisivo Ballando con le Stelle lo sanno bene. La vittoria finale dell’edizione 2023 sarà un discorso chiuso tra due protagoniste assolute: la conduttrice veterana Simona Ventura e la modella ed influencer argentina Wanda Nara. A detta della giuria e del pubblico le due donne sono una spanna sopra tutti gli altri concorrenti.

C’è molta attenzione sulle performance artistiche di Wanda Nara, sia per il fascino assoluto con cui l’argentina si muove in pista. Sia perché la donna è salita alla ribalta per via di un problema di salute piuttosto serio, riscontratole negli scorsi mesi. Wanda sarebbe affetta da leucemia, come affermato dalla stessa, ma per fortuna in forma non grave e si sta curando con un’attenzione assoluta.

Nonostante questo problema da tenere d’occhio, la moglie di Mauro Icardi appare in ottima forma. Infatti durante le puntate di Ballando appare sempre perfetta e sensuale, senza dare il minimo adito all’idea di essere sotto cure farmacologiche. Ma chi la conosce bene sa quanto sia stia sforzando la modella per essere al top.

L’amico di Wanda Nara svela: “Sarà un trattamento molto lungo”

A dire qualcosina di più sulle condizioni di salute di Wanda Nara c’ha pensato un caro amico dell’influencer. Ovvero Kenny Palacios, fashion stylist e grandissimo confidente della stessa Wanda. I due sono molto legati e spesso appaiono sui social assieme, visto che la modella lo ha trattato come vero e proprio sostegno durante la crisi matrimoniale con Icardi.

Palacios ha parlato di recente di come sta oggi Wanda nel privato: “Si sente benissimo, credo che il lavoro la salvi. Si diverte molto con i colleghi e questo è positivo, soprattutto se si sta attraversando un momento così difficile” – facendo intendere come la sua esperienza a Ballando con le Stelle sia una distrazione salvifica per lei.

Sulle cure che sta affrontando: “Sarà un trattamento molto lungo, scrupoloso. Viene seguita costantemente, fa regolari controlli medici e invia sempre i risultati ai dottori per i confronti”. Un percorso ancora lungo per Wanda Nara, ma la cosa positiva è che la splendida influencer sudamericana si senta bene e abbia preso questa delicata situazione nel miglior modo possibile.

Ora tutta l’attenzione sarà rivolta alle prossime puntate di Ballando, show che va in onda ogni sabato sera in prima serata su Rai Uno. Come detto la Nara è una delle favorite e il duello a distanza con la Ventura terrà gli appassionati incollati alla TV.