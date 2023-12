Assist Douglas Luiz: l’effetto domino premia la Juventus

L’effetto domino premia la Juventus. Il mercato è imprevedibile e sempre in grado di presentare scenari inaspettati

Lo si potrebbe definire per molti, ma non per tutti. Il calciomercato è un universo a sé stante, dove vigono regole, il più delle volte, inapplicabili in altri ambiti.

Un mondo dove occorre avere sempre le antenne dritte dal momento che, in qualsiasi momento, può nascere un’opportunità in grado di agevolare una trattativa, o di farla fallire. Cristiano Giuntoli sta mettendo a punto le strategie per il prossimo mercato di gennaio. La finestra invernale può offrire l’occasione giusta per dare più peso e qualità all’organico bianconero.

Soprattutto a centrocampo mancano due giocatori, Pogba e Fagioli, la cui mancanza ha creato qualche problema ad Allegri. Contro il Cagliari è mancato Rabiot per squalifica, così come contro l’Inter non è stato disponibile Locatelli, infortunato. Il tecnico livornese ha così potuto sperimentare, malvolentieri, l’attuale coperta troppo corta del settore mediano bianconero.

Le disponibilità economiche sono quelle che sono e pertanto non si può sbagliare l’eventuale scelta. La Juventus e Giuntoli stanno valutando diversi profili per il centrocampo e uno in particolare può ritornare in auge in questi giorni: Thomas Partey, centrocampista ghanese trentenne dell’Arsenal.

L’effetto domino premia la Juventus

Thomas Partey, al momento, è fermo ai box per infortunio. Il centrocampista ghanese ha diversi estimatori, oltre a Giuntoli. Più di un club della Saudi League , ma anche del campionato turco. Qualcosa sta però cambiando all’interno del club londinese.

Come ci informa mirror.co.uk, sembra che i Gunners starebbe valutando la cessione di Thomas Partey avendo già trovato chi lo andrebbe a sostituire: Douglas Luiz dell’Aston Villa. L’Arsenal vuole cedere Thomas per fare cassa dal momento che durante la passata sessione di mercato i londinesi hanno investito 200 milioni di sterline. L’Arsenal ha iniziato molto bene la stagione e punta, senza mezzi termini, alla conquista della Premier League.

Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta vuole rinforzare la sua rosa considerando anche che Thomas Partey a gennaio non sarà disponibile poiché sarà impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa. L’eventuale acquisto di Douglas Luiz dell’Aston Villa sarà estremamente oneroso oltre che complesso. Thomas Partey sul mercato può essere una buona notizia per la Juventus. Occorrerà, però, ascoltare le richieste dell’Arsenal.

Se il club londinese intende fare cassa per reinvestire il ricavato sul mercato la Juventus potrebbe non rappresentare l’interlocutore migliore. Giuntoli preferirebbe infatti la formula del prestito con diritto di riscatto. Decisiva potrebbe diventare la volontà del centrocampista ghanese. A breve sono previste novità.