Zapata, niente Roma e addio Atalanta: colpo in Serie A

Duvan Zapata è stato uno degli attaccanti più chiacchierati del calciomercato estivo: lascia l’Atalanta per restare in Serie A?

L’attaccante colombiano è stato al centro di trattative molto importanti che potevano portarlo via da Bergamo già nei giorni scorsi. I nerazzurri, però, hanno preferito non cederlo alla Roma che non soddisfava le richieste economiche e Gasperini è tornato a puntare su di lui per il resto della stagione, ma ci sono ancora delle insidie che rischiano di portarlo via dai nerazzurri.

Il futuro di Duvan Zapata è tutto da scrivere e può cambiare nelle ultime ore di mercato. L’attaccante colmbiano è già andato a segno contro il Frosinone e ora piace ancora in Serie A.

Futuro Zapata: niente Roma ma Atalanta in allarme

La Roma avrebbe voluto acquistare Duvan Zapata dall’Atalanta. L’attaccante colombiano ha fatto benissimo nei suoi anni all’Atalanta ma ora può essere arrivato il momento di dire addio alla Dea per provare una nuova esperienza. La Roma ha provato a prenderlo per sostituire l’infortunato Abraham e per completare la rosa a disposizione di Mourinho ma non si è trovato l’accordo con gli orobici.

Per Gasperini Zapata è un calciatore fondamentale. Anche l’arrivo di Scamacca non ha scalfito le gerarchie e l’attacco è ancora tutto sulle spalle dell’ex Napoli e Udinese che si è preso tante responsabilità anche nel passato alla Dea e merita tutta la considerazione possibile.

Il futuro di Zapata si scrive in questa settimana. Ci sono ancora chance di perderlo per la Dea e in Serie A si sta tentando l’approccio.

Zapata ancora in Serie A: ci sta provando il Torino

Duvan Zapata è uno degli uomini mercato di questa estate. L’attaccante colombiano è sembrato al passo d’addio nei giorni scorsi, per viaggiare in direzione Roma. Poi non si è trovato l’accordo e la firma è sfumata. I giallorossi hanno poi virato su Romelu Lukaku e la Dea è stata ben contenta di aver trattenuto il proprio attaccante, viste anche le difficoltà arrivate dall’infermeria.

Secondo quanto riferisce La Stampa, però, nelle ultime ore è arrivata una squadra a sorpresa: il Torino vuole Duvan Zapata. Ivan Juric sta avendo delle difficoltà a gestire il suo attacco e ha chiesto alla società un rinforzo importante.

La trattativa Torino Atalanta per Zapata è chiaramente molto complicata e sembra impossibile da sbloccare in pochi giorni. Il Torino ci sta provando e non mollerà fino alla fine.

Zapata Torino difficile: l’alternativa è Petagna

Zapata al Torino sarebbe un colpaccio clamoroso per Ivan Juric e per i granata. L’affare è estremamente complesso e difficilmente può risolversi con esito positivo, anche per volontà dello stesso calciatore.

Il Torino, però, vuole una punta dalla spiccata fisicità e se non riuscirà a prendere Zapata il primo nome sulla lista di Juric è quello di Andrea Petagna.