Elodie esagerata con le calze a rete, Iannone su di giri

La splendida cantante Elodie Di Patrizi, fidanzata del pilota Andrea Iannone, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto molto piccante

È senz’altro una delle donne italiane più in voga oggi. Elodie Di Patrizi, nota più semplicemente come Elodie, è considerata ormai da molti la regina del pop nostrano. In estate ha riscontrato molto successo il suo singolo ‘Pazza musica‘, realizzato in collaborazione col vincitore dell’ultimo Sanremo Marco Mengoni.

Elodie ne ha fatta di strada da quando si classificò seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Indubbiamente, l’intricata relazione vissuta al fianco del rapper Marracash ha inciso non poco sulla crescita del livello di popolarità dell’artista capitolina. Così come la sua bellezza dirompente e un po’ selvaggia, che rapisce lo sguardo di chiunque la osservi.

Impossibile resistere al fascino di Elodie, la quale vanta un fisico a dir poco mozzafiato. Sex appeal innato per la cantante nata a Roma nel 1990 (lo scorso 3 maggio ha raggiunto la soglia dei 33 anni di età). E anche in quanto a voce si può sottolineare come l’ex concorrente di Amici abbia un talento tutt’altro che indifferente. Lei, dal canto suo, non intende fermarsi ovviamente, dato che si tratta di un periodo estremamente florido dal punto di vista musicale.

Non a caso il 22 settembre, ossia il giorno che segue la fine dell’estate, la fidanzata del pilota Andrea Iannone metterà in archivio il tormentone Pazza musica per lasciare spazio ad un nuovo brano, il cui titolo è A fari spenti. L’artista lo ha annunciato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove conta ben 3,3 milioni di followers.

Elodie e il nuovo singolo in arrivo: l’annuncio della cantante è hot

Parliamo di numeri assai significativi, che testimoniano pienamente l’enorme successo ottenuto da Elodie da un po’ di anni a questa parte. Il singolo in argomento è stato scritto nientemeno che dalla collega Elisa e vede alla produzione Zef e Marz. In didascalia Di Patrizi ci ha tenuto a ringraziare la cantautrice triestina “per l’ennesimo regalo“.

Ringrazia anche i produttori: “Da tempo cercavo questo suono“. E non si nasconde: “È già tra le mie canzoni preferite“. Insomma, sembra che A fari spenti sia l’antipasto ideale prima del tour di Elodie nei più importanti palazzetti italiani, che prenderà il via il 17 novembre a Napoli.

L’annuncio del nuovo singolo, inoltre, è accompagnato da uno scatto alquanto piccante. Difatti, si può ammirare la cantante accovacciata su una specie di lenzuolo, mentre indossa una canottiera bianca e delle calze a rete che aprono le ali della fantasia.

Neanche a dirlo, i fan sono letteralmente impazziti nei commenti. Un utente, ad esempio, non è andato troppo per il sottile: “Io ti amo Elodea, sei lusso estremo“. Tanti complimenti del genere per Elodie, che non smette di incantare.