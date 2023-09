15 calciatori perdono l’aereo, ora la trasferta è a rischio

Ha del clamoroso quanto accaduto al club in questione per una trasferta a dir poco prestigiosa. 15 calciatori hanno perso l’aereo a causa di un ritardo ed ora lo svolgimento della partita è inevitabilmente a rischio. Andiamo a ricostruire questo episodio che ha inevitabilmente del grottesco.

E’ davvero incredibile quello che è accaduto in occasione del big match in questione. 15 calciatori di una squadra, infatti, hanno incredibilmente perso l’aereo a causa di un ritardo ed ora c’è il concreto rischio che la partita non si disputi. A questo punto, infatti, dovranno necessariamente raggiungere il luogo della trasferta in maniera autonoma, per così dire. Non con il resto del gruppo. E non è neanche scontato che si possano trovare a stretto giro posti per tutti quanti loro. Di conseguenza, tenendo conto che la squadra è nettamente in sotto numero, non è scontato che la gara possa giocarsi in maniera regolamentare. Andiamo a vedere che cosa è accaduto nel dettaglio.

15 calciatori perdono l’aereo per un ritardo

Ha del grottesco quanto accaduto. La squadra, infatti, è partita praticamente dimezzata dal momento che la metà del gruppo ha perso l’aereo a causa di un ritardo. Si tratta del Las Palmas, che stava per mettersi in viaggio verso Siviglia. La metà del gruppo (15 calciatori) si è fermata a prendere un caffè e, in maniera del tutto inspiegabile, ha fatto tardi, perdendo il volo.

Il club si è messo subito all’opera per consentire a questi 15 elementi, a cui vanno aggiunti due fisioterapisti, di raggiungere Siviglia, dove oggi alle 18.30 affronteranno il Siviglia. Alla fine, grazie alla collaborazione da parte della compagnia aerea, sono riusciti a partire grazie ad un volo charter. Al momento, dunque, sembra scongiurato il rischio rinvio o sconfitta a tavolino. Ma per diverso tempo sembrava davvero fosse lo scenario più probabile.

Las Palmas, trasferta a Siviglia da incubo

Il Las Palmas, dunque, arriva a questo scontro salvezza dopo un viaggio a dir poco turbolento. Nelle prime quattro uscite, hanno totalizzato solo 2 punti ed ora fanno visita ad un Siviglia quasi disperato. Gli andalusi, infatti, hanno 0 punti ancora all’attivo e, di conseguenza, devono iniziare a correre per evitare un’altra stagione disastrosa come quella scorsa. Per questa sfida avranno oggettivamente un leggero vantaggio da sfruttare.