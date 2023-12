15 milioni per l’erede di Immobile: Lotito anticipa l’Inter

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha trovato l’erede di Ciro Immobile: ovviamente nel caso in cui l’attaccante dovesse lasciare la Capitale

Nonostante il suo contratto scada il 30 giugno del 2026, Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio nella prossima sessione del calciomercato estivo. Questa volta seriamente. Anche perché le voci che riguardano il suo futuro, lontano dai biancocelesti, si fanno sempre più insistenti. Ed è per questo motivo che la dirigenza non vuole affatto trovarsi impreparata.

Il presidente degli “aquilotti”, Claudio Lotito, non vuole affatto perdere tempo ed ha individuato già il possibile nuovo bomber per la prossima stagione. Un colpo che potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A per una cifra che si può avvicinare intorno ai 15 milioni di euro. In questo caso l’Inter dell’ex Simone Inzaghi rimarrebbe a bocca asciutta.

Lazio, se parte Immobile la nuova idea arriva dalla Serie A

Ciro Immobile ha risolto il match di Champions League, contro il Celtic, entrando dalla panchina. Realizzando una fantastica doppietta ed, allo stesso tempo, facendo staccare il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Il capitano dei biancocelesti, però, secondo le ultime voci appare sempre più lontano dalla Lazio in futuro. Per non farsi trovare impreparati la dirigenza sta seriamente valutando il profilo di un calciatore molto interessante.

Lo stesso che, all’inizio di questa stagione, è partito come un razzo fino ad avere un calo (dal punto di vista realizzativo). Nonostante tutto questo, però, Nikola Krstovic è uno degli elementi chiave del Lecce di D’Aversa. Forza fisica mostruosa, giovane e decisamente non troppo costoso. Un vero e proprio affare per il ds Pantaleo Corvino che lo ha preso per pochissimi milioni. Adesso la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni. A 15, però, si può anche chiudere (bonus a parte).

Su di lui gli occhi anche delle due milanesi e soprattutto della Premier League. Ritornando nuovamente ad Immobile spuntano le parole del suo storico agente, Marco Sommella, che in una intervista rilasciata a ‘Calciomercato.it‘ ha parlato del suo assistito. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Ci vuole rispetto per un simbolo del calcio italiano. Gol? I dati parlano chiaro. Ne discutemmo anche con Inzaghi. Sono sicuro che tornerà in nazionale e sarà anche capitano. Polemiche social? Quelle parole gli hanno fatto male a lui e alla sua famiglia“.