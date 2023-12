Bufera su Mourinho: “È vergognoso”

Si sta creando una vera e propria bufera attorno a José Mourinho. Nel frattempo arriva un attacco importante da parte del giornalista nei confronti del manager portoghese

Nel bene o nel male purché se ne parli. In questo caso, però, le ultime notizie che riguardano José Mourinho non sono affatto delle migliori. Ed il motivo è fin troppo semplice. Il tutto ha avuto inizio nel corso della conferenza alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo. Le sue affermazioni su Domenico Berardi (attaccante degli emiliani) e degli arbitri Marcenaro e Di Bello non sono affatto passati inosservati.

Tanto è vero che la Procura ha deciso di aprire addirittura una inchiesta visto che ha ritenuto le parole dello ‘Special One’ a dir poco lesive. Di questo argomento se ne sta parlando anche sui social network. Proprio dal mondo di “X” (ex Twitter) arriva il pesante attacco da parte del noto giornalista nei confronti del nativo di Setubal. Le sue parole, però, non sono affatto passate inosservate.

Ravezzani contro Mourinho, bufera attorno allo ‘Special One’

Anche il suo modo di presentarsi, dinanzi ai microfoni di ‘Dazn‘ al termine della partita vinta contro il Sassuolo, parlando solamente in portoghese ha scatenato non poche polemiche. Fatto sta, però, che nella lista delle persone che hanno attaccato pesantemente Josè Mourinho c’è da aggiungere il nome di Fabio Ravezzani. A dire il vero, però, non si tratterebbe affatto della prima volta che il conduttore televisivo punti il dito contro l’allenatore.

Direttamente dal suo profilo ufficiale social ha voluto commentare le ultime esternazioni del portoghese su Domenico Berardi. Anche perché, con le sue parole, ha voluto tirare in ballo anche una squadra come la Juventus. Frasi, le sue, che non sono affatto passate inosservate. Questo, invece, è il tweet da parte di Ravezzani che ha commentato in questo modo: “Mourinho che fa la morale a Berardi che cade facilmente e cerca il rigore, ha parlato anche di Dybala (ex attaccante Juventus, ndr), vero?”.

Sotto il suo post non si sono fatti attendere i commenti da parte di alcuni utenti. C’è chi si è schierato dalla parte del giornalista e chi, invece, lo ha pesantemente attaccato. La maggior parte di loro erano sostenitori giallorossi che hanno dato il loro totale appoggio al proprio allenatore.