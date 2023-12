Decisione presa: scelto il nuovo tecnico, firma imminente

Possibile svolta per quanto riguarda una panchina: la decisione sul nuovo allenatore sembra essere ormai presa e la firma è assolutamente imminente.

Stiamo entrando nella fase centrale della stagione e in questo momento l’obiettivo principale è quello di sbagliare il meno possibile per non rischiare di complicare ancora di più una stagione che per molte squadre è iniziata nel peggiore dei modi.

Per quanto riguarda un club, la decisione è ormai stata presa e il nuovo tecnico dovrebbe firmare nelle prossime ore. Si tratta di una notizia che naturalmente dovrà essere confermata nel giro di poco tempo, ma difficilmente assisteremo ad un passo indietro in questo senso soprattutto se si troverà l’accordo.

Svolta in panchina: scelto il nuovo tecnico, ecco chi arriva

L’obiettivo è quello di cambiare il passo per molte squadre e per questo motivo si sta lavorando per trovare la giusta soluzione in panchina. Per il momento, come detto in precedenza, sono in corso tutte le riflessioni del caso e non ci resta che attendere le prossime ore per capire se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca. Di certo si tratta di un qualcosa che dovrebbe risolversi in davvero poco tempo perché non c’è nessuna intenzione di rinviare troppo la questione.

Stando alle ultime indiscrezioni dei media locali, Javorcic starebbe trattando la rescissione con il Venezia per ripartire dal Sudtirol, squadra che gli ha permesso di mettersi in evidenza. Va trovato un accordo economico, ma alla fine tra le parti si dovrebbe arrivare alla fumata bianca considerando la volontà di riunirsi.

La speranza è quella di provare a riprendere il loro rapporto da dove era finito: ossia la promozione in Serie B. Non semplice considerando che sono passati diversi anni, ma si tratta di un qualcosa che sarà decisiva dal campo e per questo motivo non possiamo escludere nulla.

Il Sudtirol pensa a Javorcic per la panchina dopo l’esonero di Bisoli. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che il tecnico è pronto a dire di sì anche se molto dipenderà anche dall’accordo economico. I discorsi sono in corso e nei prossimi giorni sarà presa una decisione molto importante per consentire al club di rilanciarsi dopo un periodo sicuramente non facile.