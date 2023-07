Juventus: Bonucci ha scelto dove giocherà, annuncio dell’agente

E’ scoppiato il caso Leonardo Bonucci alla Juventus nelle ultime settimane e ora ci sono notizie di calciomercato importanti che riguardano il futuro suo col prossimo club.

Perché la società ha deciso di mettere da parte il giocatore e di tenerlo fuori dal progetto, sarà così se terminerà la sessione estiva di mercato e sarà ancora in maglia bianconera.

Ecco che allora ci si guarda attorno, anche se arriva l’annuncio del suo agente che svela la scelta fatta dal giocatore nelle ultime ore in vista di quello che sarà il finale di carriera.

Juventus: Bonucci col futuro in bilico

In bilico il futuro di Leo Bonucci con la Juventus. Il calciatore al momento resta in bianconero, ma potrebbe dire addio definitivamente a questi colori. Non sembrano esserci dei buoni presupposti per quanto accadrà nei prossimi giorni.

Saranno decisive le prossime settimane per vedere che scelta farà il calciatore, perché la Juventus ha già avvertito a Bonucci che resterebbe fuori rosa se dovesse rifiutare tutte le offerte e decidere di restare. Questo però potrebbe incidere in maniera negativo sulla Nazionale.

Perché nel 2024 ci saranno gli Europei che l’Italia dovrà difendere e senza giocare sarebbe certa l’esclusione di Bonucci dai convocati del ct Roberto Mancini. Al momento non sembrano esserci importanti sviluppi sul futuro del centrale italiano che ha ricevuto offerte anche dall’Arabia Saudita in questi giorni.

Calciomercato Juve: l’agente di Bonucci racconta la scelta

Leonardo Bonucci vuole restare alla Juventus, è stato fatto palese da subito in questi giorni dopo le voci sul suo addio. Adesso però si parla di quello che potrebbe essere la svolta di mercato del giocatore che ha intenzione di chiarire la sua posizione.

Queste le parole di Alessandro Lucci, agente di Leonardo Bonucci, che ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Ansa: “Bonucci vuole rimanere alla Juve, considereremo solo offerte all’altezza del suo livello”.

Calciomercato Bonucci: prossima squadra in Italia?

Bonucci può andare via dalla Juventus e allora quale sarà la sua prossima squadra? Ancora non è chiaro dove giocherà il centrale esperto italiano in caso di addio, ma la situazione non sembra facile. Perché il calciatore ha intenzione di strappare un contratto importante economicamente e giocare per un top club di livello.

Al momento in Italia le due squadre che più pensano a Bonucci sono Lazio e Roma, che possono far firmare un contratto di qualche anno al giocatore 36enne che ormai va verso il finale di carriera. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire come andrà a finire.