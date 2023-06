50 milioni ed è affare fatto: la Juve lo offre al Real

Affare in vista tra Juventus e Real Madrid per la prossima stagione con i bianconeri che avrebbero offerto un calciatore agli spagnoli.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e la Juventus è pronta a cedere un suo giocatore al Real Madrid in vista della prossima stagione. Un addio per 50 milioni che darebbe una svolta alle trattative bianconere.

La Juventus sa di dover far fronte ad una rivoluzione in vista della prossima stagione con i bianconeri pronti a cedere diverse pedine importanti per poi ripartire. Il mancato accesso alla Champions League porterà il club a lasciar partire uno dei calciatori più importanti della rosa in estate per fare cassa e far quadrare i conti. Una partenza potrebbe essere destinazione Madrid con un gioiello della squadra di Allegri che potrebbe sbarcare al Bernabeu.

Calciomercato Juventus, cessione al Real Madrid in vista

Stando a quanto affermato da Dondiario.com i bianconeri avrebbero offerto il cartellino di Federico Chiesa al Real Madrid. Le merengues dovrebbero sborsare una cifra intorno ai 50 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del nazionale italiano.

Florentino Perez e la dirigenza del Real Madrid sarebbero interessati all’ex giocatore della Fiorentina. La cifra da 50 milioni però al momento frena le merengues che hanno dovuto sborsare già più di 100 milioni per il cartellino di Bellingham. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti per provare a trovare un accordo sul passaggio di Chiesa a Madrid. La Juventus, dal canto suo, ha messo nel mirino Lucas Vasquez, giocatore classe 1991 del Real Madrid con il contratto in scadenza nel 2024. Non è da escludere che lo spagnolo possa essere inserito nella trattativa per Chiesa.

L’esterno offensivo della nazionale italiana potrebbe quindi salutare i bianconeri in estate. Oltre alla possibilità Real Madrid, ci sarebbero altre due big europee sulle sue tracce. Liverpool e Bayern Monaco infatti avrebbero messo nel mirino il giocatore della Juventus. Klopp e Tuchel infatti vorrebbero l’esterno classe 1997 per rinforzare il proprio reparto avanzato con i bianconeri pronti a fare cassa.

La Juventus sa di dover cedere un big in vista della prossima stagione. Se non si realizzerà la cessione di Federico Chiesa, la ‘vecchia signora’ potrebbe salutare Dusan Vlahovic. Il centravanti classe 2000 è nel mirino di diverse big europee come Bayern Monaco e Chelsea e potrebbe essere sacrificato per una somma intorno ai 60 milioni di euro.