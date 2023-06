Stagione da fenomeno: cambia squadra in Serie A

Dopo una stagione incredibile per rendimento e prestazioni, il calciatore può cambiare squadra: ci pensano le big di Serie A.

La lunga estate caldissima è appena cominciata e il mercato si sta mettendo in moto. In questo momento di transizione le squadre italiane stanno gettando le basi per la prossima stagione, pianificando ogni colpo nel dettaglio.

Sono molti i talenti che si sono messi in luce nell’ultimo campionato, alcuni esplosi all’improvviso, altri arrivati finalmente alla definitiva maturazione. Tra questi, anche un calciatore di straordinario rendimento, arrivato al massimo dello splendore e pronto adesso ad approdare per la prima volta in una big di Serie A.

L’ottimo campionato disputato dal Bologna, soprattutto dopo l’arrivo di Thiago Motta in panchina, ha permesso a molti dei gioiellini della squadra felsinea di mettersi in mostra. Che in Emilia giocassero calciatori di straordinario valore era già risaputo, ma solo in questa stagione alcuni di loro sono riusciti finalmente a imporsi in maniera definitiva all’attenzione delle big del nostro campionato.

Tra i tanti pupilli di mister Motta, come Orsolini, autore sicuramente della miglior stagione della sua carriera, ma anche il redivivo Musa Barrow o Lewis Ferguson, ce n’è uno che più di tutti è riuscito a mostrare un rendimento costante nel corso della stagione. Una continuità di prestazioni che lo rende perfetto anche per l’approdo in una grande squadra in lotta per l’Europa o, perché no, anche per il titolo.

Serie A, le big puntano il gioiello del Bologna: la società fissa il prezzo

Centrocampista centrale perfetto in un centrocampo a due, ma anche mediano in un 4-3-3, o mezzala. E all’occorrenza, anche trequartista e ala, con caratteristiche molto particolari. La duttilità è sicuramente il pregio principale del gioiellino bolognese, finalmente arrivato a completa maturazione in questa stagione, e pronto adesso ad affrontare la sfida di un grande club.

Con 3 gol e 2 assist messi a referto nelle 31 presenze disputate in questo campionato, Nico Dominguez è stato uno degli artefici della stagione di alto livello del Bologna. Il suo alto rendimento ha trascinato molti compagni, ha spinto tutti a dare il massimo, fino a spingere la squadra felsinea a un passo dal ritorno in Europa.

Classe 1998, dopo due stagioni e mezzo di continua crescita in Serie A il centrocampista argentino sembra finalmente pronto per poter raccogliere la sfida di una big italiana. Non a caso, molte delle nostre squadre di vertice lo seguono con attenzione, pronte a fiondarsi sul talentuoso mediano nelle prossime settimane. Valutato non meno di 15-20 milioni, Nico potrebbe trasformarsi in un vero affare per molte delle grandi d’Italia.

Ci pensa ad esempio il Napoli, bisognoso di un centrocampista che possa diventare l’alternativa numero uno a Zielinski (in caso di permanenza del polacco), Anguissa e anche allo stesso Lobotka, considerando la partenza di Ndombele al termine del prestito e i dubbi che ancora permangono su Gaetano, forse destinato a una nuova esperienza in prestito, stavolta nella massima serie.

Ma Dominguez piace, e non poco, anche alla Roma, bisognosa di mettere cervello e muscoli a centrocampo. Dovesse saltare un colpo low cost di livello internazionale, come Tielemans, Nico potrebbe rivelarsi il profilo perfetto per garantire un salto di qualità al centrocampo di Mourinho.

Discorso simile per il Milan. Non potendo al momento innestare nella squadra un sicuro titolare come Milinkovic-Savic, la squadra rossonera potrebbe cercare di migliorare le alternative a disposizione di Pioli, e l’argentino sarebbe un usato sicuro, dopo le scommesse fallimentari dell’ultimo mercato.

Tra le tre litiganti, alla fine potrebbe però spuntarla anche un’altra delle nostre big. Sul calciatore felsineo è infatti forte anche l’interesse della Juventus. La squadra bianconera sta pianificando la propria rivoluzione sostenibile.

Quasi sicuramente priva di Rabiot, oltre che del deludente Paredes, potrebbe affiancare ai suoi giovani talenti, come Fagioli e Miretti, un calciatore più esperto ma di grande rendimento e affidabilità. E Nico Gonzalez sarebbe in tal senso un profilo perfetto. Le pretendenti dunque non mancano. Che si stia per aprire un’asta?