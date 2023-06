Shaila Gatta bollente in costume: visione rovente

La splendida ballerina napoletana, Shaila Gatta, di nuovo in versione sexy: il costumino non contiene le sue curve.

Da un po’ non la vediamo più a Striscia la Notizia, programma tv che l’ha resa famosa, ma ormai tutti conoscono il fascino e la bellezza della meravigliosa Shaila Gatta. La bella ex velina mora ha tanta voglia di farsi vedere ed infatti su Instagram diventa man mano più popolare. Non è certo un caso.

La sua bellezza va anche oltre l’aspetto. Shaila sa essere sicuramente molto sexy, ma come si evince delle storie Instagram, sa anche essere sempre simpatica e molto divertente, soprattutto in famiglia. Insomma, la classica ragazza della porta accanto, ma molto sensuale. Tutti si innamorano di lei e da tempo, in tantissimi infatti la seguono.

Shaila bollente: hot in costume!

Ed infatti, la bellissima napoletana nata però in provincia di Caserta, è arrivata ad oggi a contare 866mila follower su Instagram. Numeri niente male e si pensa che la quota un milione non è poi così lontana. Non per lei che infatti continua a dare sempre saggi della sua spontaneità ma anche della sua bellezza con il bellissimo viso ed un sorriso pazzesco, che la caratterizzano. Ovviamente, anche il fisico super allenato ed in forma, fa poi la sua parte.

Certo, non potrebbe non avere un fisico da sballo come il suo, una che di professione fa la ballerina. La tv per la meravigliosa mora è arrivata abbastanza presto. In tanti infatti, ricordano che Shaila fu allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi quando aveva solo 18 anni.

Oggi ne ha quasi 27 ed ovviamente di strada ne ha fatta, anche a livello sentimentale. Shaila è stata fidanzata con due ballerini, Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo, poi con l’ex calciatore, Leonardo Blanchard.

Ora, single o fidanzata con un nuovo fortunato che sia, la meravigliosa campana continua a farsi certamente notare con le sue curve da capogiro. Bellissima, da poco la meravigliosa ex velina si è goduta un giorno al mare ed ha ben pensato di postare qualche foto in costume. Eccola infatti, sorridente e pazzesca, accovacciata in acqua.

Shaila mostra il suo magnifico sorriso alla camera, mentre il corpo da urlo si nota tutto. In costume, non può far a meno di far notare soprattutto le sue gambe pazzesche, mentre la forma fisica è davvero da applausi. Di nuovo super hot, la bellissima ballerina: i fan sono sempre più increduli davanti alle sue curve.