60 Milioni a gennaio: l’Inter e Inzaghi tremano

L’Inter torna a rischiare un clamoroso addio nel prossimo calciomercato invernale: 60 milioni e sarà ceduto

È stata una serata memorabile quella di sabato per l’Inter di Simone Inzaghi che ha conquistato l’ennesimo derby della Madonnina. Un 5-1 che sa di dominio sulla sponda rossonera di Milano e che, adesso, può stabilire una nuova gerarchia anche per ciò che riguarda la corsa Scudetto.

Non è un mistero che già dalla passata stagione i segnali di una crescita esponenziale abbiano circondato la squadra nerazzurra, finita a competere ad altissimi livelli tanto in Serie A quanto in Champions League. Ed è questo il percorso tracciato da Inzaghi che, dopo aver iniziato a godere dei grandi e azzeccatissimi acquisti arrivati durante la sessione estiva di calciomercato, adesso rischia di tornare a temere il peggio. Perché è chiaro come l’Europa intera si sia accorta dei gioielli che stanno brillando alle sue dipendenze: da Barella a Lautaro Martinez, passando per Frattesi e non solo.

Il cammino della squadra di Simone Inzaghi, sin dall’anno scorso, ha visto quindi diversi giocatori assumere un ruolo di leader nello spogliatoio nerazzurro, oltre che pedine insostituibili in mezzo al campo per il tecnico piacentino. E proprio uno dei pilastri dell’attuale Inter potrebbe, a sorpresa, lasciare la Pinetina nel mese di gennaio.

Addio doloroso: il big lascia l’Inter

La clamorosa indiscrezione giunge dai colleghi spagnoli di ‘Defensacentral.com’ che rivelano come Carlo Ancelotti sia fortemente interessato all’acquisto di un difensore nerazzurro. Si tratta di Alessandro Bastoni, centrale che a 24 anni ha ormai già raggiunto la giusta maturità per essere protagonista tanto in Italia quanto in campo internazionale.

Ed è proprio per tale ragione che le ‘Merengues’ sono rimaste colpite dalle prestazioni dell’ex atalantino, con Ancelotti che – nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno – vorrebbe poter contare su Bastoni già ad inizio 2024. Proprio così, il Real Madrid starebbe puntando Bastoni già per la prossima sessione di invernale di calciomercato.

Non sarà però semplice convincere la ‘Beneamata’ a dire addio al classe ’99 a stagione in corso, anche se l’offerta che rischia di arrivare da Madrid farebbe decisamente comodo alle casse del club di Steven Zhang.

Almeno 60 milioni di euro sul piatto per vedere Bastoni alla corte di Ancelotti, tra poco più di tre mesi. Probabile, però, che il club meneghino possa alzare un muro a gennaio, riparlando della potenziale offerta definitiva per Bastoni a partire da giugno. Quando ‘Carletto’ avrà già fatto le valigie verso la sua nuova avventura come Commissario tecnico del Brasile.