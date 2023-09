Serie A, infortunio al crociato: bianconeri in ansia

Dopo le prime giornate di campionato ecco la situazione infortunati: bianconeri in ansia dopo la rottura del crociato, la verità

Tra sorprese e conferme, la Serie A è partita già a mille. La Juventus vuole tornare a lottare per lo Scudetto con la disfatta del Milan nel derby contro l’Inter. Un momento già decisivo con le big d’Italia che saranno protagoniste anche in Champions League. Ecco la notizia al rientro dall’infortunio al crociato, come sta ora? Ecco le sue condizioni.

La Serie A deve registrare già i primi infortuni. Ecco il comunicato stampa, la verità sull’assenza forzata. Un momento già decisivo per fare il punto della situazione a poche giornata dall’inizio del campionato. Potrebbe saltare le prossime partite, ecco come sta oggi.

Serie A, rottura del crociato: ecco la situazione infortunati

Già in passato la notizia ha scosso tutto l’ambiente bianconero, ma poche ore fa lo stesso allenatore ha voluto chiarire la sua condizione fisica. Un momento che ha scosso tutti, ma è stata chiarita già la sua posizione.

L’Udinese dovrà fare i conti con tanti infortuni. L’allenatore della compagine bianconera, Andrea Sottil, non potrà contare su Kabasele ed Ebosse, che è stato sostituito dal giovane Guessand. Come svelato da Dazn il primo ha rimediato un fastidio muscolare risolvibile in pochi giorni, mentre anche per Ebosse, rientrato dalla rottura del crociato, non dovrebbe essere nulla di grave.

Lo stesso Sottil ha rivelato ai microfoni di Dazn che tutto potrebbe essere risolto velocemente. Ebosse potrebbe essere il titolare dell’Udinese, ma ha sentito un rumore durante un contrasto: nulla di preoccupante.

Un momento decisivo per ritornare a gioire dopo l’arrivo di Roberto Pereyra: la squadra friulana vorrebbe puntare di nuovo alla parte centrale della classifica collezionando punti importanti. Sottil è certo di continuare su questa linea dopo gli addii eccellenti arrivati in estate come quello di Beto ed Udogie su tutti. Soltanto un pari a reti inviolate collezionato a Cagliari, ma l’Udinese cercherà di essere protagonista in ottica futura.