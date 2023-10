70 milioni e scambio, operazione choc per Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi: scambio choc con il club, operazione da 70 milioni di euro.

La telenovela riguardo il futuro di Dusan Vlahovic ci ha tenuto compagnia per quasi tutta l’estate e si pensava che l’attaccante fosse destinato a lasciare la Juventus, ma così non è stato.

I bianconeri erano intenzionati a portare Romelu Lukaku a Torino e secondo varie fonti sia italiane che straniere sembrava dovesse andare in porto lo scambio con il Chelsea. L’interesse del club londinese per Vlahovic è stato confermato di recente anche in un’intervista concessa a La Repubblica da parte del ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli che ha fatto sapere come l’offerta dei Blues c’era, ma fu ritenuta insoddisfacente dalla Vecchia Signora.

Così, Vlahovic è rimasto a Torino, mentre Lukaku è passato in prestito secco alla Roma. Questo, però, non vuol dire che la permanenza in bianconero dell’attaccante serbo sia sicura ma, anzi, ci sono ancora le possibilità che il giocatore possa lasciare la Juventus nei prossimi mesi, probabilmente in estate quando potrebbe esserci l’ennesima rivoluzione nella rosa bianconera. E per Vlahovic potrebbero aprirsi le porte della Liga visto che l’Atletico Madrid è molto interessato al giocatore.

Juventus, Vlahovic all’Atletico Madrid: via ad uno scambio choc

Se la scorsa estate la Juventus ha provato ad inserire Vlahovic nei discorsi per portare a Torino Romelu Lukaku, nella prossima il serbo potrebbe fungere ancora da moneta di scambio, stavolta in una possibile trattativa con l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono interessati all’attaccante bianconero da tempo e nella prossima sessione estiva potrebbe tentare un nuovo assalto al giocatore offrendo ai bianconeri delle contropartite tecniche che possano soddisfarli.

Nella trattativa potrebbe entrare non Alvaro Morata come si potrebbe pensare, ma Rodrigo De Paul, centrocampista ex Udinese che è sempre piaciuto molto alla dirigenza bianconera. Oltre al giocatore argentino, valutato circa 25 milioni di euro, l’Atletico Madrid potrebbe arrivare ad offrire anche una cifra tra i 40 ed i 45 milioni di euro, andando a toccare un totale di 70 milioni di euro.

Uno scambio davvero choc che sorprenderebbe molto i tifosi bianconeri che vorrebbero, invece, che Vlahovic continuasse a vestire la maglia della Juventus per molti anni. Già in estate il tifo bianconero aveva espresso tutto il suo dissenso per la possibile cessione dell’attaccante serbo e il conseguente arrivo di Lukaku e di certo non cambieranno idea, soprattutto qualora il giocatore continuasse a segnare come sta facendo.

Al momento, non c’è una reale trattativa in piedi tra Juventus ed Atletico Madrid, ma nel calciomercato non si può escludere nulla ed anche nella prossima sessione estiva Vlahovic è destinato nuovamente ad essere l’uomo mercato in casa bianconera, così come Federico Chiesa.