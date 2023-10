Serie A, altro esonero: l’annuncio in diretta ed il sostituto

Ultimissime notizie che arrivano dall’Italia: ecco l’annnucio sull’esonero dell’allenatore.

Nel corso della conferenza stampa il tecnico ha rivelato tutto. La società ha già preso una decisione sull’eventuale sostituto che dovrà prendere il posto dell’allenatore. La decisione è stata presta. Si tratta di una vecchia conoscenza che è pronto a tornare.

Sembra che la situazione sia davvero complicata e la decisione già presa per quanto riguarda l’esonero che arriverà per l’allenatore in Serie A in questi giorni.

Con un altro risultato non positivo la società cambierà immediatamente rotta e proverà a dare una svolta al progetto per tentare di non ritrovarsi ad affrontare una stagione complicata e deludente.

Esonero in Serie A: decisione già presa

Momento difficile che può affrontare il club di Serie A con una situazione esoneri difficile da gestire perché il club ha intenzione di cambiare totalmente tutto in vista delle prossime settimane. Vicenda che può complicarsi in queste ore quando il club valuterà se e quando mandare via l’allenatore dall’attuale incarico.

Ci sono diverse situazioni particolari e difficili da gestire, dove bisognerà capire come fare al meglio determinate scelte perché c’è la sensazione che in questo modo non si può più andare avanti. L’allenatore non riesce a far girare la squadra come la passata stagione e per questo motivo non resta altro che l’esonero se dovesse arrivare l’ennesimo cattivo risultato.

Conferenza stampa Udinese: l’annuncio di Sottil sull’esonero

Aggiornamenti sul futuro dell’allenatore dell’Udinese Sottil. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro l’Empoli.

“Leggo poco i giornali sia quando si va bene che quando si va male. Io penso solo a lavorare e sono solo concentrato su quello che devo fare. Il momento è questo e mi confronto con la società tutti i giorni, sono solo concentrato su quanto c’è da fare contro l’Empoli”.

“E’ un punto che può essere una svolta, in una situazione anche ambientale particolare, i tifosi però sono stati comunque esemplari e hanno applaudito capendo che la squadra ha dato tutto. Abbiamo giocatori responsabili, si sanno valutare, hanno capacità di autoanalisi, mi aspetto una performance di alto livello”.