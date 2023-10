Juventus, si ferma un nuovo big: Allegri in emergenza

Aggiornamenti sulla Juventus: si allarga l’infermeria, c’è un nuovo titolare che s’è fermato a causa di un problema fisico.

Ultimissime sulla Juventus, che si sta preparando al match di campionato contro il Torino. I bianconeri quest’oggi si sono allenati alla Continassa a due giorni dal derby. Brutte notizie per Max Allegri, un titolare s’è fermato a causa di un infortunio. Nuova tegola per il mister che in quel reparto deve fare già a meno di un big che è in dubbio per la sfida di campionato in programma sabato pomeriggio.

Si allunga l’infermeria della Juventus? C’è un nuovo stop fra i titolari, un big è a rischio per la sfida di sabato contro il Torino. Allegri è in emergenza in quella zona di campo, ecco la probabile formazione della Juve per il derby contro i granata. L’annuncio relativo a questo infortunio rischia di cambiare i piani del tecnico bianconero, che aveva studiato un altro tipo di gara. Adesso dovrà rivedere le scelte e puntare su altri uomini per poter impensierire la squadra di Juric.

Juventus: un big non si è allenato, svelati i motivi

Questo pomeriggio la squadra è scesa in campo per il consueto allenamento. Allegri ha preparato i suoi in vista della gara di campionato contro il Torino. Un match sulla carta complicata considerando che si tratta sempre di un derby e le motivazioni saranno al massimo.

Oltre a Vlahovic, infatti, è a rischio anche la presenza di Federico Chiesa che non si è allenato con la Juventus.

Juventus: infortunio Chiesa, l’esito degli esami

Chiesa si è fermato nell’allenamento odierno, a due giorni dal Derby contro il Torino. Nulla di grave per l’attaccante bianconero, che è stato subito sottoposto agli esami strumentali per un problema alla coscia sinistra. Esito negativo e sospiro di sollievo: domani sarà di nuovo a disposizione.

Juventus, si ferma Chiesa ma recuperano Kostic e Milik

La buona notizia riguardo il pieno recupero di Kostic e Milik. Il serbo ieri non s’era allenato a causa di un fastidio alla caviglia. L’attaccante polacco, invece, non era stato convocato per la trasferta di Bergamo per un problema al polpaccio. Fortunatamente entrambi sono recuperati per questa partita di campionato. C’è però un’altra piccola defezione per Allegri che dovrà gestire al meglio le condizioni di un altro big come Federico Chiesa che si è fermato durante l’allenamento odierno. La sua presenza non è in dubbio per Juventus Torino ma lo stato di salute dell’attaccante sarà monitorato nelle prossime ore.