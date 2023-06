Erjona, il top è minuscolo: da guardare con cautela

Il top indossato da Erjona Sulejmani nell’ultimo scatto postato sui social ha mandato in visibilio tutti i suoi fan.

Molti appassionati di calcio ricorderanno di certo Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Parma, Napoli, Genoa e Bologna, nell’ultima stagione in forza allo Zurigo, in Svizzera. Alla fine di maggio Dzemaili ha salutato il suo ultimo club, annunciando la sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Oltre alla sua intelligenza tattica, i fan italiani hanno apprezzato anche un altro particolare meno ‘calcistico’. Stiamo parlando della sua ex moglie, Erjona Sulejmani, molto attiva sui social.

Erjona e Blerim sono convolati a nozze nel 2015. Dalla loro unione è nato anche un figlio, Luan. La coppia sembrava funzionare, tanto che Erjona Sulejmani è stata immortalata sulle tribune durante gli Europei 2016 disputati in Francia per seguire la Svizzera e suo marito (vincendo anche il premio come wag più sexy della competizione). Tuttavia, nel 2017 Dzemaili e sua moglie hanno deciso di separarsi.

Erjona Sulejmani è nata a Shkoder, in Albania, e da ragazza ha ottenuto il titolo di Miss Albania. Proprio la relazione con Dzemaili le ha permesso di aumentare la sua fama, fino alla separazione dovuta al fatto che i due non riuscivano quasi mai a vedersi a causa dei rispettivi impegni lavorativi.

Erjona Sulejmani, scatto da capogiro: fan in delirio

Oggi Erjona Sulejmani prosegue la sua attività di modella ed è anche diventata stilista: di recente l’ex di Dzemaili ha lanciato una sua personale linea di bikini. Nell’estate 2021 Erjona Sulejmani ha intrapreso una relazione con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma la love story è durata solo pochi mesi.

La modella albanese è seguitissima anche sui social: basti pensare che su Instagram sono circa 420.000 i follower dell’ex moglie del centrocampista svizzero. La Sulejmani pubblica spesso scatti che tolgono il fiato ai suoi tantissimi fan. Proprio una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ha fatto il pieno di like, scatenando l’entusiasmo degli ammiratori.

Nell’immagine la modella si mostra in primo piano, con la lunga chioma mora che scivola lungo le spalle. Erjona indossa degli occhiali da sole e un top dalle dimensioni davvero molto ridotte, che mette in grande evidenza le sue generosissime forme. Nella didascalia la modella pubblica solo l’emoji del sole, aggiungendo di trovarsi a Formentera. Sotto il suo post tantissimi commenti da parte dei follower, estasiati alla vista di una tale bellezza.