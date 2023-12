A Milano dal 2025: l’annuncio fa sognare i tifosi

Milano si candida a città per ospitare uno dei più importanti eventi tennistici della stagione. L’annuncio del Presidente

La stagione tennistica si è chiusa con la vittoria dell’Italia in Coppa Davis, tornata al successo a distanza di 47 anni dall’ultima volta. Allora c’era Adriano Panatta a trascinare la squadra, mentre stavolta, a riuscirci, è stato un sontuoso Jannik Sinner che non ha avuto letteralmente rivali.

È stato un traguardo incredibile quello raggiunto a Malaga dagli azzurri, premiati ai Supertennis Awards per aver compiuto l’impresa del secolo, mentre all’altoatesino è andato il riconoscimento per il miglior italiano dell’anno. Riconoscimenti quindi importanti per la la Nazionale di Filippo Volandri che adesso può aprire un ciclo. I ragazzi sono giovani e con un potenziale numero uno del mondo in squadra tutto è possibile, senza tralasciare i preziosi contributi che possono arrivare dai vari Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini, che al momento si sta preparando al rientro.

Per il tennis italiano è quindi un momento magico, iniziato già da qualche anno non solo per i risultati portati dai suoi protagonisti, ma altresì per la passione con la quale si è tornati a vivere questo sport in Italia. Negli ultimi anni si sono disputati tanti tornei prestigiosi nel nostro Paese oltre al tradizionale appuntamento degli Internazionali di Roma e ora la lista può allungarsi ulteriormente.

Tennis, Milano si candida. Il Presidente Binaghi: “Siamo sicuri di avere le carte in regola”

Infatti, è intenzione del Presidente della FITP Angelo Binaghi portare le finali di Coppa Davis in Italia e più precisamente a Milano, dove è al momento esposta l'”insalatiera” vinta dalla nostra Nazionale, a partire dal 2025.

“Siamo sicuri di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l’impegno di tutti, soggetti pubblici e privati – le sue parole riportate da Ubitennis.com –. Il Sindaco Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno“.

D’altronde, la Federazione ha già portato in Italia tornei come le Next Gen Finals, disputate nello stesso capoluogo lombardo dal 2017 al 2022 (escluso il 2020 per il Covid), le Nitto Atp Finals, che rimarranno a Torino almeno fino al 2025 (si parla di rinnovo quasi concluso fino al 2027), e i turni preliminari di Davis a Bologna. E se le trattative con gli organi competenti dovessero andare a buon fine, allora si avrebbero anche le Finals del più importante torneo tra nazionali nel nostro Paese.

Anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha accolto positivamente la notizia, dando piena disponibilità all’evento. “Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse, che è enorme – ha affermato –. È chiaro che sarebbe un sogno. Deve essere una candidatura forte, senza brutte figure. A noi interessa eccome, sarebbe un evento prestigioso“.