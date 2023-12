Altro che Conte, la Juve ha scelto il prossimo allenatore: nome sensazionale

Clamorosa indiscrezione sul futuro tecnico della Juve: Antonio Conte sarebbe stato scavalcato nelle preferenze di Giuntoli

La Juve chiama, l’Inter risponde. La lotta scudetto, lungi dall’esser chiusa alle sole due storiche rivali, al momento vive del botta e risposta che, complice il diverso momento in cui sono scese in campo le squadre, ha visto i bianconeri espugnare Monza all’ultimo respiro. E i nerazzurri imporsi d’autorità a Napoli in modo anche meno netto di quanto dica il punteggio finale.

Il lavoro di Massimiliano Allegri, certamente ‘agevolato’ dal poter lavorare con calma senza gli impegni infrasettimanali delle coppe europee, sta portando i suoi frutti. Magari non dal punto di vista dello spettacolo, ma certamente da quello dei risultati. L’allenatore toscano sta tentando in ogni modo di recuperare quelle porzioni di stima perdute presso la piazza bianconera dopo le due ultime difficili annate. Un biennio che non ha portato alla Juve alcun trofeo in bacheca: quasi un peccato capitale.

Nonostante il cammino nell’attuale stagione sia finora quasi perfetto – la Juve è a due soli punti di distanza dall’Inter, indicata da tutti come favoritissima nella corsa al titolo – si parla spesso dell’avvicendamento di Allegri a fine stagione. Il ricco contratto del livornese scadrà a giugno del 2025, ma sembra ormai certo che non verrà onorato fino in fondo. O per decisione dei vertici societari, o per scelta – che sarebbe sorprendente – dello stesso Allegri. Magari attratto dalla possibilità di mettersi alla prova in un’altra realtà.

Juve, nome affascinante per la panchina del prossimo anno

Sarebbe questa la teoria, anzi la rivelazione, espressa dal giornalista Paolo Bargiggia nel corso del suo intervento in diretta a Tv Play, il canale Twitch di Calciomercato.it.

“Allegri è un bel tema, perché potrebbe anche lasciare un anno prima della scadenza del contratto per fare esperienze altrove. Conte non è il primo allenatore che Giuntoli ha in testa. Thiago Motta è molto stimato alla Juve“, ha detto il pittoresco opinionista.

Indubbiamente il grande lavoro che il tecnico italo-brasiliano sta facendo in quel di Bologna non è passato inosservato a Torino. I rossoblù riescono felicemente a coniugare un ottimo calcio con dei risultati sorprendenti, che hanno portato i felsinei a stretto ridosso della zona Champions League.

Vero è anche che gli ultimi segnali lanciati da Conte – sia nella celebre intervista con Francesca Fagnani a ‘Belve’, sia nel corso dell’ultimo incontro con gli studenti dell’UniSalento – lasciano presupporre la volontà del salentino di tornare al vecchio amore bianconero. Basterà autocandidarsi per ottenere la prestigiosa panchina?

