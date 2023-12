Dasha è esplosiva: fisico mozzafiato

Dasha ha pubblicato un contenuto esplosivo su Instagram. La foto pubblicata in dolce compagnia ha lasciato i fan senza parole

Dasha Lapushka è uno dei nuovi volti del panorama delle wags di Serie A. Compagna dell’attaccante Andrea Pinamonti, ha recentemente festeggiato un anno di fidanzamento con l’ex nerazzurro. I due sono una coppia giovane, felice e con tanta sintonia reciproca. Inoltre, proprio per via della loro giovane età, hanno ancora tante meravigliose esperienze da vivere.

Probabilmente non meravigliose quanto il suo fisico, che emerge alla grande in una foto pubblicata proprio in seguito a questi festeggiamenti.

Pinamonti non sta vivendo una nuova vita soltanto a livello calcistico, bensì anche in ambito relazionale. Grazie alla sua compagna Dasha Lapushka sembra aver finalmente ritrovato l’amore, dopo un periodo dove le incertezze sono state parecchie a causa di varie vicissitudini.

Dasha e Pinamonti festeggiano: corpo stupendo

La sua dolce metà è una modella di origini bielorussa, con mezzo milione di seguaci su Instagram e con un fisico che sembra esserle stato donato dagli Dei. Facendo il mestiere sopracitato è del tutto normale che sia così bella, e questo non è certo un dettaglio passato inosservato agli occhi dell’attaccante. Attaccante che tra un gol e l’altro trova anche il tempo di godersi la sua splendida vita con lei.

Non si sa granché di loro due, su quando si siano conosciuti o su come ciò sia avvenuto. Quello che si sa, è che la giovane coppia ha festeggiato pochi giorni fa il suo primo anniversario. Tutti si augurano che sia il primo di tanti, sia per la loro stabilità e il loro benessere, sia per poter apprezzare all’infinito scatti come questo.

Tra le tante foto pubblicate in un romantico carosello su Instagram, ce n’è una in particolare che ha attirato l’attenzione dei seguaci. Ovvero una foto di coppia in costume, dove entrambi sfoggiano un corpo a dir poco splendido. Per quanto lo sportivo sia allenato e sia giusto riconoscerglielo, la maggior parte degli utenti hanno diretto le loro attenzioni e i loro sguardi proprio verso di lei.

Impossibile registrare al suo fascino da modella, la quale è ormai ben abituata a posare davanti alle fotocamere con così tanta nonchalance. Le sue forme esplosive fanno capolino da un bikini che è tutto un programma, rendendo questo post di auguri una vera e propria opera d’arte.