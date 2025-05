Abraham lascia la Serie A: il Milan l’ha già rimpiazzato

Sembrava che Tammy Abraham potesse restare al Milan anche nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Diavolo non si sederà al tavolo delle trattative con la Roma per discutere il riscatto dell’attaccante inglese, dato che la società giallorossa lo sta vendendo ad un’altra squadra. Il gioco di incastri che doveva verificarsi con Saelemaekers sta arenando prima del tempo, anche perché l’offerta arrivata dalle parti di Trigoria per Abraham è stata ritenuta irrinunciabile per un club come la Roma che ha bisogno di incassi importanti per fare fronte ai limiti del Fair Play Finanziario.

Abraham lascia il Milan e la Serie A: la Roma lo sta vendendo

Tammy Abraham non giocherà più in Serie A a partire dalla prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante sia ancora in ballo un discorso con il Milan per quanto concerne il famosissimo scambio con Alexis Saelemaekers, la Roma starebbe lavorando sulla cessione dell’attaccante inglese ad un’altra grande compagine europea.

Lato Trigoria non sarebbero ancora arrivate conferme in merito, ma la presenza degli agenti di Abraham in città lascerebbero invece credere tutt’altro. Da capire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma la sensazione è che il club giallorosso sarebbe pronto a chiudere il prima possibile questa cessione, dato che dall’uscita dell’inglese potrebbero arrivare soldi importanti in vista del prossimo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato da alcuni media turchi, ripresi poi dai colleghi de Il Romanista, il Besiktas sarebbe pronto a soffiare Tammy Abraham a Milan e Roma in un colpo solo offrendo 20 milioni di euro per il suo cartellino, soldi che un club come quello giallorosso non può permettersi di rifiutare a fronte della situazione economica nella quale si ritrova. Se poi consideriamo il fatto che stando a dati Transfermarkt l’inglese varrebbe appena 15 milioni di euro, quei 5 milioni di euro in più possono giocare un ruolo fondamentale nelle trattative.

Il Milan ha già deciso come rimpiazzare Abraham

Il Milan dovrò fare a meno di Tammy Abraham a partire dalla prossima stagione. Una mancanza che si farà sentire soprattutto all’interno dello spogliatoio, ma che a livello tecnico alla fine poco inciderà, visto che l’inglese non è mai realmente stato un titolare di questa squadra.

A fronte di questo la dirigenza rossonera starebbe già cominciando a studiare il modo migliore per sostituirlo, guardando anche in casa proprio. Ed è proprio da qui che potrebbe arrivare la soluzione, dato che per far fronte all’uscita di Abraham il Milan potrebbe pensare di rinnovare il contratto di Luka Jovic, che in questo finale di stagione si è invece dimostrato essere un’arma in più sul quale fare affidamento nei momenti di difficoltà. C’è poi da considerare anche un’eventuale candidatura di Francesco Camarda, ma la sensazione è che possa essere il serbo il compagno di reparto di Santiago Gimenez l’anno prossimo.