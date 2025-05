Ndoye in Serie A: niente Inter e Napoli, firma con un’altra big

Il gol realizzato in finale di Coppa Italia ha portato l’attaccante svizzero a diventare uno dei più cercati. E c’è una novità molto importante

L’avventura di Ndoye al Bologna sembra essere praticamente agli sgoccioli. Le prestazioni dello svizzero non stanno assolutamente passando inosservate. Il gol in finale di Champions League sembra rappresentare una sorta di ciliegina sulla torta sulla stagione e soprattutto un messaggio a tutte le big interessate. L’esterno è diventato molto prolifico anche in zona gol e questo dovrebbe portarlo ben presto a fare un salto di qualità.

Si è parlato tanto di Inter e Napoli, ma su di lui avrebbe messo gli occhi un’altra big. Secondo le informazioni di tmw, il club lo starebbe seguendo da vicino e un tentativo per il prossimo calciomercato è destinato ad essere fatto. Una operazione di calciomercato non affatto semplice per diversi motivi. Ma le intenzioni della squadra sono molto chiare e si potrebbe decidere di affondare il colpo per strappare il giocatore alla concorrenza e portarlo nella propria rosa.

Calciomercato: Ndoye resta in Serie A, con chi firma

Al momento la certezza è che la sua avventura con il Bologna sembra essere praticamente finita. Quando ti chiamano le big italiane sembra davvero difficile dire di no. E Ndoye in queste ultime settimane ha dimostrato di poter fare il salto di qualità per andare a strappare il calciatore alla concorrenza. Naturalmente la strada è molto lunga e le sorprese in questi casi possono essere dietro l’angolo.

Secondo le ultime informazioni, sulle tracce di Ndoye non ci sono solamente Inter e Napoli per il calciomercato estivo. Si sta iniziando a parlare anche di una Juventus fortemente interessata al calciatore tanto da ipotizzare un assalto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Resta, comunque, una trattativa non facile visto che per convincere il Bologna a cedere il giocatore chiede almeno 30 milioni di euro.

Una cifra importante e che la Juventus non sembra essere intenzionata a sborsare senza Champions League. Con il quarto posto le cose cambierebbero e Ndoye potrebbe diventare un obiettivo concreto per i bianconeri. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Mercato: tre squadre su Ndoye

Per il momento la priorità della Juventus è comunque quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi pensare al calciomercato con Ndoye che resta un obiettivo.