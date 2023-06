Accavallamento piccante: Madalina Ghenea lascia senza fiato

Madalina Ghenea pazzesca come al solito, gli scatti della modella e attrice sono da urlo: di fronte all’obiettivo sconvolge i fan

Negli ultimi anni, la sua bellezza ha scalato le classifiche di gradimento da parte di legioni di fan in Italia e nel resto del mondo. E non si fa torto a sostenere che Madalina Ghenea sia una delle modelle più sensuali e provocanti che ci siano in circolazione. Con continue dimostrazioni, da parte sua, di un fascino sublime.

La 35enne rumena è una vecchia conoscenza del nostro paese, con shooting fotografici memorabili, spot pubblicitari, immagini sui social irresistibili, apparizioni cinematografiche assolutamente degne di nota. Inevitabile restare colpiti al cuore da ognuna delle sue esibizioni mondane e sul web. E naturalmente, con l’estate già iniziata a spron battuto dalle tante bellezze del web, anche Madalina si è già mostrata al massimo della forma.

Le immagini da testimonial di una linea di intimo e costumi hanno confermato quello che già sapevamo. La silhouette statuaria di Madalina è qualcosa di inenarrabile, una visione paradisiaca che non lascia scampo. I like a ripetizione e il diluvio di commenti favorevoli che la investe sempre sono un fatto ormai praticamente scontato. Ma la modella e attrice sembra divertirsi, ogni volta, a fare sempre meglio.

“Assolutamente irraggiungibile”, Madalina Ghenea nelle sue pose è l’autentica perfezione: il web in delirio totale

Ecco dunque come si è presentata nel corso di una serata di gala in quel di Bologna. Con una classe maestosa e la solita bellezza in grado di bucare lo schermo, con dettagli a dir poco favolosi.

Abito scollatissimo e con trasparenze al potere, ma quello che attira di più l’attenzione, incredibilmente, non è quello. Bensi, una gonna che si spalanca sapientemente, con uno spacco pressoché totale che permette di ammirare gambe chilometriche e affusolate. La posa accavallata fa il resto ed è garanzia di messaggi di vera e propria adorazione che popolano la bacheca di Madalina con commenti a volte anche ben al di sopra delle righe. Però, come sempre, al netto di qualche maleducato poi ci sono sempre anche i “cavalieri” che contribuiscono con commenti misurati e tesi solo ad esaltare la bellezza della splendida rumena.

Di oltre un milione e 200 mila followers è il suo pubblico su Instagram, l’ovazione virtuale è distintamente percepibile e l’immagine scatena un viaggio memorabile nella fantasia. Di fronte a visioni del genere, è difficile aggiungere altro. Di sicuro, le temperature salgono in maniera insostenibile e contribuiscono a rendere torrida l’atmosfera di questi giorni.