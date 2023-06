La Juve lo riporta in Italia: scambio folle con Vlahovic

Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus: i bianconeri pensano ad uno scambio con un giocatore molto gradito ad Allegri.

La Juventus si sta muovendo sul mercato per cercare di costruire un organico che possa tornare a competere per lo scudetto dopo due anni senza titoli. I bianconeri hanno messo a segno un’operazione importante, ovvero l’acquisto di Arek Milik dal Marsiglia.

Alla fine è arrivata anche l’ufficialità: l’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di 6 milioni di euro più uno di bonus. Milik non dovrebbe comunque essere l’attaccante titolare, ma piuttosto un’ottima alternativa che farà certamente molto comodo ad Allegri.

Il principale bomber della Juventus è Dusan Vlahovic, ma dopo l’ultima stagione negativa del serbo le indiscrezioni parlano di una possibile cessione dell’attaccante. La Signora lo ha pagato 80 milioni di euro nel gennaio 2022 e non ha alcuna intenzione di svenderlo: tuttavia, di fronte ad un’offerta sui 70 milioni la dirigenza bianconera sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative.

Vlahovic, dopo un’inizio promettente, è finito in un vero e proprio tunnel caratterizzato da una scarsa vena realizzativa e da prestazioni spesso sotto la sufficienza. I rumors provenienti da Torino parlano anche di un rapporto ormai compromesso con Massimiliano Allegri, che finora – salvo sorprese – sarà confermato alla guida dei bianconeri.

La Juve pensa ad un super scambio: lo riporta in Serie A

Tutti indizi che spingono Vlahovic lontano da Torino e che portano la Juve a guardarsi intorno per individuare un sostituto all’altezza e non farsi trovare impreparata in caso di cessione del serbo. In questi ultimi giorni si sono fatti molti nomi, tra cui quello di Mauro Icardi, vecchio pallino della Juventus (e di Allegri).

Tuttavia, il forte interesse del Chelsea per Vlahovic potrebbe scatenare un’operazione di mercato molto interessante. I londinesi, infatti, potrebbero inserire nella trattativa Cesare Casadei, il giovane centrocampista italiano che ha incantato nell’ultimo Mondiale Under 20. Casadei, acquistato dall’Inter la scorsa estate per 15 milioni di euro (più 5 di bonus), ha un contratto di sei anni con i Blues: il giocatore sta bene a Londra ma al tempo stesso gradirebbe rientrare in Italia e avere una grande opportunità con un club come la Juventus.

Il 20enne è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata della Nazionale U-20 agli ultimi Mondiali disputati in Argentina. L’avventura di Casadei e degli azzurri si è interrotta solo in finale con la sconfitta contro l’Uruguay, ma il centrocampista ha chiuso il suo torneo da capocannoniere (7 reti realizzate) ed è stato eletto MVP della competizione.